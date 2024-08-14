無處不旅遊｜民建聯短片比賽徵旅遊景點　獎品包括8000元酒店禮券

港澳辦主任夏寶龍提出「香港無處不旅遊」的概念。民建聯今日（14日）舉辦短片比賽徵集全港旅遊景點，得獎者最高可獲8000元本地五星級酒店禮券套票，片段會給予政府考慮作旅遊宣傳。



民建聯舉辦「潮聖香港-全港旅遊創意徵集」，呼籲市民提交宣揚香港旅遊景點的短片，得獎者可獲得3000元至8000元的本地酒店禮券套票。（馮子健攝）

短片比賽望激發旅客關注「無處不旅遊」

民建聯行動及宣傳委員會副主席、觀塘委任區議員張琪騰表示，香港有獨特景點地方適合推廣予國際遊客，希望透過「潮聖香港──全港旅遊創意徵集」短片比賽，激發旅客對「香港無處不旅遊」的關注，得獎的片段亦會提交予政府或旅發局作宣傳用途。

張琪騰（中）表示，香港有獨特地方適合推廣予國際遊客，希望通過比賽激發旅客對「香港無處不旅遊」的關注。（馮子健攝）

被問及為何18歲以上人士才可以參加，張表示未成年人士需要簽免責條款，建議他們與成年人共同報名。

匯聚民間智慧梳理及發展旅遊景點

旅遊界立法會議員姚柏良說，活動可以匯聚民間智慧，舉例2003年沙士後都有發掘香港旅遊景點的活動，希望比賽後可以梳理及發展旅遊景點。他表示，營造全港市民關心景點的氣氛都十分重要，又說發展旅遊要「產品為王、服務為重」，要做到「無處不旅遊」，就要深入探索景點和文化。

姚柏良（右一）認為，短片比賽可以匯聚民間智慧，舉例2003年沙士後都有發掘香港旅遊景點的活動，希望今次都可以有效梳理及發展旅遊景點。（馮子健攝）

比賽評審鄭泳舜提供「貼士」

民建聯立法會議員鄭泳舜是比賽評審，雖然不能參加比賽，但都為參賽者提供「貼士」，例如文字描述盡量精簡、以不同角度拍攝、亦可考慮宣傳熊貓旅遊。

鄭泳舜（左）是民建聯短片比賽評審之一。（馮子健攝）

獎品：8000元五星級酒店禮券

參賽組別分為「美食探索」、「歷史文化傳承」、「綠色生態」、「潮流打卡點」，各設冠、亞、季軍，分別可得8000元、5000元、3000元本地五星級酒店禮券套票。短片3分鐘內，附加不多於200字文字描述，10月27日截止。

詳情可參閱：「潮聖香港──全港旅遊創意徵集」短片比賽