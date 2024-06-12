陸瀚民提無處不旅遊議案　楊永杰：盛事比演唱會仍差啲啲

撰文：馮子健
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國務院港澳辦主任夏寶龍早前會見文化體育及旅遊局局長楊潤雄，表示香港要樹立「香港無處不旅遊」理念，充份發掘旅遊資源，大力開發旅遊新路線新產品。

立法會今日（12日）討論《落實香港無處不旅遊理念發展香港盛事經濟》議員議案，A4聯盟立法會議員楊永杰倡議政府推動演唱會經濟，希望粉絲追星發展旅遊，又指盛事經濟較演唱會經濟仍是「差啲啲」。

楊永杰表示，Taylor Swift是演唱會經濟的火車頭，新加坡邀請Taylor Swift並為當地創造29億港元收入，直言「新加坡係冇得輸」。不過，他表示每次問港府會否邀請國際巨星來港，港府都是回應商業決定。

陸瀚民：要積極落實無處不旅遊　用好中央惠港政策

提出議案的經民聯立法會議員陸瀚民稱，冀為旅遊業發展拋磚引玉。他提出三個政策目標包括將人氣變財氣，包括演唱會經濟學，要主動出擊搶盛事；發掘「香港處處都是寶」的特徵，包括例如街道牌遊的微景點，讓整條街火熱起來；提升盛事經濟質素，宣傳好國際盛事之都。他續說，要積極落實「無處不旅遊」，可以四個方面推展，包括提升旅遊業服務質素和用好中央惠港政策等。

6月10日大澳端午龍舟遊涌。(發展局FB)

姚柏良：不限於處處是景點　要發展特色旅遊

旅遊業立法會議員姚柏良稱，「無處不旅遊」並非僅限於「處處是景點」，而是要發展全域旅遊，整個城市要公共服務、產業發展優化升級，資源要有機整合，營造旅客友善、共融環境，而不同部門、界別要共同打造。他表示，政府要持續投入資源發展特色旅遊，例如發展海島遊、文化古跡旅遊。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，旅遊業要充份了解面對的挑戰，不斷創新及發展「無處不旅遊」的概念。他表示要加強聯通內地，爭取放寬內地旅客攜帶境外自由物品免稅額，針對深圳戶籍居民「一周一行」變成「一簽多行」，並爭取內地贈送大熊貓。

英王查理斯三世白金漢宮舉辦國宴，突然後韓國天團BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Rosé及Lisa一齊現身。（資料圖片/路透社）

葉劉淑儀：開辦一連串演唱會可幫補經濟

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀促政府加緊推動島嶼旅遊，稱美麗的小島對於內陸來的旅客具備吸引力。除此以外，她表示楊永杰提出搶明星、搶歌星值得考慮，稱社會經常指未能搶到Taylor Swift，但其實港府沒有問、沒有爭，認為仍有很多明星、歌星值得爭取，例如內地頂流歌星、韓國BLACKPINK等。

葉劉淑儀又稱，曾經向澳門娛樂業朋友詢問為何請到香港明星，該人稱香港明星的代理是香港人，只是港府沒有聯繫。葉劉表示，不是叫局方直接打電話予明星，但政府可以接觸到中介公司，找到娛樂界領軍人物來港表演，一連串的演唱會一定可以幫補香港經濟，令更多人留港消費。

馬逢國：要跟進盛事安排　避免影響香港形象

選委界立法會議員馬逢國發言稱，政府主動將部份活動納入盛事列表，故盛事涉及香港整體形象，不論是否得到政府資助，政府都要派員跟進活動安排。他表示，市民不會深究盛事活動是否得到政府資助及協助組織，一旦出現不愉快事情，矛頭都會指向政府。近期有盛事出現混亂，影響數以萬計市民及旅客，故政府要推動盛事質素、要積極落實無處不旅遊，同時都要檢視大型活動籌備情況。

施安迪奪今年法網女單冠軍。（資料圖片/Getty Images）

經民聯立法會議員陳祖恒以法國網球公開賽為例子，說觀眾購票入場，「唔係欣賞比賽咁簡單」，指比賽園區範圍大，有非常完善的餐飲、休閒、零售等設施，觀眾可透過導覽團踏足球場和球員休息室，每年吸引好多高消費旅遊慕名去法國觀賽，甚至用數萬港元搶購貴賓VIP套票，再花幾千港元購買當地設計師設計的紀念品。他認為，這種將盛事結合旅遊、餐飲、零售、時尚等周邊產業的做法，值得香港借鏡。

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