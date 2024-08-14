蔡若蓮考察上海　加強滬港高等教育合作　栽培具STEAM潛質學生

教育局局長蔡若蓮今日（14日）聯同立法會教育事務委員會考察團繼續考察上海，行程以了解創新科技業及加強滬港高等教育合作為重點。蔡若蓮指，教育局將進一步推動中小學STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，加強栽培具STEAM潛質的學生。



教育局局長蔡若蓮今日（14日）聯同立法會教育事務委員會考察團繼續考察上海。（政府新聞處）

與復旦大學領導就加強滬港高等教育合作交換意見

蔡若蓮與考察團首站到達科創園區張江機器人谷，了解當地創新科技業的最新發展和成就，其後參訪復旦大學類腦智能科學與技術研究院，了解大學的人工智能教育工作，並與大學領導會面，就加強滬港高等教育合作交換意見。

教育局局長蔡若蓮今日（14日）聯同立法會教育事務委員會考察團繼續考察上海。 （政府新聞處）

本港大學鼓勵學生參與初創企業

蔡若蓮表示，特區政府着力推動大學進行不同領域的學術研究，透過多項資助計劃提供支援。大學亦積極響應，近年透過增加相關課程和學額、舉辦多元化活動如安排考察科研機構何及鼓勵學生參與初創企業，以積極推展科創研究工作和培育人才。

而至於中小學科創教育，蔡若蓮表示，教育局持續透過多元支援策略，進一步推動STEAM教育，加強栽培具STEAM潛質的學生。具體措施包括更新學校課程、加強教師專業發展、為學校提供資源和支援。

蔡若蓮在與在滬港人、港生交流午宴上簡介香港的最新發展，並鼓勵他們成為香港的大使，一起說好香港故事。（政府新聞處）

蔡若蓮和考察團亦與在滬升學或工作的香港青年會面，了解他們在當地學習和就業的情況，並與他們分享香港的最新發展。

下午，蔡若蓮結束行程返港。