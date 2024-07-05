大成小學｜蔡若蓮：停辦溝通不足　辦團能力參差　須學生福祉優先

黃大仙孔教學院大成小學的停辦風波引起關注，教育局委任8人加入法團校董會。教育局局長蔡若蓮在立法會教育事務委會表示，大成小學的停辦安排溝通不良，當局已即使介入，強調局方在做任何決定和改變時，都要以學生福祉為首要考慮。



另外，會上被問及中小學會否可招收非本地生以增生源，她回應稱「唔係話唔可以探討」，但認為香港未有此條件，指如只為維持學校數量和增加學生而引入大灣區學生，或會造成其他問題。



▼6月17日 孔教學院大成小學法團校董會▼



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指局方已介入大成小學停辦討論 強調任何決定都要優先考慮福祉

蔡若蓮今日在立法會教育事務委員會上回應大成小學殺校一事指，學校就停辦安排的溝通不良，局方經已即時介入。

她又指香港的辦學團體上千，辦學能力參差，辦學團體與校長間的溝通、學校管理層的能力都各有不同，「如果辦學團體無辦學嘅能力，管理層唔能夠同管理層好好溝通，如何為學生提供一個良好嘅教學環境呢」，強調教育局在做出任何決定和改變時，都須以學生福祉為優先考量。

劉智鵬倡中小學招非本地生 蔡若蓮：未有條件招收

另外，會上就本港結構性下降的學齡人口討論教育未來規劃，選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬提議，教育局可考慮讓中小學招收非本地生，從而增加生源。蔡若蓮表示，「唔係話唔可以探討」，但香港的處境和條件與其他有招收非本地生的國家和地區不同，認為香港未有招收非本地生的條件。

她更反問，「我哋吸引力喺邊度？我哋有無能力吸引除咗內地同學，其他地方嘅非本地學生」。她認為，要考慮照顧非本地生的措施和政策制度，稱如只為維持學校數目和增加學生人數而引入大灣區學生，不但政策目標不清晰，更會造成其他問題。

蔡若蓮表示一直有留意來港專才的子女入學情況，指公營和國際學校的學額充裕，但問題是家長心儀的學校和剩餘學額有落差，籲家長要考慮子女能力、教學語言等去選擇學校，「而唔係嗰啲小紅書排名榜學校。」（資料圖片／黃浩謙攝）

稱勿誇大小班教學的長處 不認同弱勢群體學生要去某一類型學校

另有教育界議員朱國強指教育局不同意在中學推行小班教學，擔心老師難照顧每個學生的精神健康，建議有5班小一學生的學校，應劃一減少1班。

蔡若蓮對此表示，用行政手段劃一減班非但對教育質素無效益，更會令家長選擇減少。她認為大家不應誇大小班教學的優點，亦稱不認同弱勢社群的學生一定要去某一類型的學校。