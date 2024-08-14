代理指銀行向商戶Call Loan情況增　陳茂波：困難個案金管局跟進

財政司司長陳茂波今日（14日）與金管局以及多家本地主要銀行的代表見面，就近期有關中小企面對的融資和樓宇按揭借貸等問題交流意見。陳表示，希望銀行確保其支持中小企這政策也能在前線服務落實到位。至於個別較複雜、困難的個案，金管局會與銀行溝通跟進，提供協助。



陳茂波今日與金管局以及多家本地主要銀行的代表見面（陳茂波Facebook）

陳茂波：要讓資金融通能及時和到位

陳茂波表示，與會的代表都認同中小企是本港經濟的重要組成部分，在目前的經濟環境下，以同舟共濟、務實包容的態度，以及保持有效的雙向溝通，讓資金融通能及時和到位，對支持整體經濟、保障民生，非常重要。

上周五，多名經民聯立法會議員聯同地產代理界代表，與金管局副總裁阮國恒會面後召開記者會，指有個別銀行收緊按揭條件，特別是工商舖，出現催收貸款（Call Loan），拒絕貸款和大幅上調利率等情況，希望透過金管局呼籲銀行，若業主能正常還款就提供正常按揭，以免影響營商市道。

有代表指，雖然金管局3月推出指引，明言不應因為物業價值下跌而向客戶追收差額Call Loan或拒絕貸款，但現實上陸續聽到客戶反映銀行要求提早還款或拒絕貸款。