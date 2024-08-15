明報致函專欄作家籲知所分寸　「否則難保說不定哪天危機會降臨」

保安局局長鄧炳強早前明報集團成員的《亞洲週刊》周年酒會上致辭，批評有傳媒副刊中有專作家經常發表偏頗文章。《明報》總編輯劉頌陽今日（15日）致函時代版專欄作者，呼籲要「知所分寸」，「否則難保說不定哪天危機會降臨」。



保安局局長鄧炳強早前批評，有傳媒副刊的已離港專欄作家經常發表偏頗文章，傳媒的「無意煽動」不能免責。（資料圖片/黃浩謙攝）

鄧炳強指有文章內容偏頗 「無意煽動」提示無法免責

鄧炳強在《亞洲週刊》酒會致辭時說，有傳媒副刊的已離港專欄作家經常發表偏頗文章，抹黑特區政府，甚至令人憎恨或不信任政府。他又指，傳媒就算在專欄旁加上提示稱無意煽動，亦不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任。

《明報》的副刊專欄從2022年起增添一段聲明：「本版刊出的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。」

《明報》在專欄作家版面的聲明。（香港01記者攝）

民主黨成員、大律師吳思諾今日在社交媒體張貼由《明報》總編輯撰寫予時代版專欄作者的信函，內容指《明報》要在新時代的香港立身行道，發揮第四權的角色，任重道遠，必須倍加慎重。劉頌陽希望作家「幫我們一把」，下筆時務必再多一分謹慎，評論要建基於準確的事實，「知法守法，知所分寸」，「否則難保說不定哪天危機會降臨」。