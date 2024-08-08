鄧炳強譴責有人對江旻憓人身攻擊　斥攻擊者「小人」、「腦殘」

世一「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運女子重劍項目中奪得金牌後宣佈退役，周日（11 日)將加入馬會任對外事務助理經理，江旻憓的論文及加入馬會決定近日引起討論。保安局局長鄧炳強今日（8日）譴責那些攻擊和挑剔江旻憓的人是「小人」，指部份「小人」曾稱支持政府的人是「腦殘」，但鄧炳強稱：「這些不想香港好的人正正就是腦殘」。

鄧炳強又舉例稱，國家安全展覽廳周三（7日）開幕，相關人士會以「洗腦」形容該展覽，但鄧炳強強調有些事情是天經地義，包括支持政府、愛國愛港及譴責暴力，猶如孝敬父母一樣：「你不會說我叫你孝敬父母就是洗腦吧？」鄧炳強相信，香港所有有良知的人及傳媒，都應該出來譴責這些「腦殘」。



保安局長鄧炳強今日（8日）譴責有人對奧運女子重劍金牌得主江旻憓，作出人身攻擊，指這些人是「小人」和「腦殘」。（盧翊銘攝）

鄧炳強今日出席懲教署「立德學院」畢業禮後表示，香港運動員在奧運取得歷史性佳績，社會都非常興奮，但有些「小人」看到江旻憓支持政府，譴責暴力，便加以挑剔和攻擊。他指愛國愛港、支持政府、譴責暴力是天經地義，是每人應做的事，但這些「小人」有破壞無建設、不想香港好，企圖以恐嚇的方法，令人不敢表達愛國愛港、支持政府和譴責暴力的言論。

江旻憓支持政府譴責暴力，可惜有啲小人挑剔，甚至人身攻擊，呢啲小人唔想香港好，總之有破壞無建設，見到香港市民支持政府就唔開心，見到香港好就唔開心，最怕香港市民團結支持政府 保安局局長鄧炳強

愛國愛港，支持政府譴責暴力係天經地義，每個人都應該做，呢啲小人批判令人唔敢表達國愛港支持政府，對於呢啲人要加以讉責。 保安局局長鄧炳強

鄧炳強指，這些人曾經指支持政府的人都是「腦殘」，但他認為，這些不想香港好的人才是「腦殘」，當香港經濟好，他們就形容只是「虛火」，當經濟有挑戰，就指香港「玩完」，嘗試阻礙香港振興經濟。

呢啲人曾經話支持政府嘅人係腦殘，呢啲唔想香港好嘅人正正係腦殘，呢啲人不理事實係乜，好定唔好，政府話啱嘅嘢就係唔好，為香港好就唔好；當經濟好，呢啲腦殘話係虛火，當香港唔好，就話『你睇下，香港玩完架喇』。 保安局局長鄧炳強

呢啲阻礙政府謀發展，振興經濟，為及民生，我哋所有香港市民都應該譴責呢啲腦殘行為，任何香港市民都要譴責呢啲腦殘行為，都要支持江旻憓，其他愛國愛港，支持政府譴責暴力嘅人。 保安局局長鄧炳強

保安局長鄧炳強今日（8日）譴責有人對奧運女子重劍金牌得主江旻憓，作出人身攻擊，指這些人是「小人」和「腦殘」。（盧翊銘攝）

有啲嘢係天經地義，支持政府，等如孝敬父母一樣，唔會話孝順就洗腦掛？叫你守法就洗腦呀？呢啲係基本人類標準同道德，相信所有有良知嘅人都應該出嚟譴責呢啲腦殘。 保安局局長鄧炳強

鄧炳強奧運前已表明期望江旻憓奪金

鄧炳強已非首次力撐江旻憓，在奧運表賽展開前，政府官員拍片支持香港運動員，鄧炳強在片中表示最想劍擊「世一」江旻憓奪金，因為對方很支持保安局青年工作。作為香港十大傑出青年嘅江旻憓，前年曾出席保安局青少年制服團隊領袖論壇，分享自己迎難而上嘅經驗。

國家安全展覽廳日前開幕（蘇煒然攝）

另外，他又指，國家安全展覽廳昨日（7日）正式對外開放，大受歡迎，但有人批評是「洗腦」，他形容愛國愛港和譴責暴力，就如同孝敬父母和守法，都是基本人類標準和道德，相信社會不會指這些價值是「洗腦」。