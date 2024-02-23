23條立法｜保安局去信《明報》反駁有關境外干預罪報道

《明報》昨日（22日）刊出有關《基本法》第23條的報道，引述有學者評論擬訂立的「境外干預」罪較《港區國安法》勾結外國及境外勢力罪，將涵蓋更多境外干預情况。保安局副秘書長廖李可期去信《明報》總編輯，指報道或令人產生不必要顧慮和誤解，強調保安局長已多次公開指出，干犯「境外干預」罪是要符合三個條件，一般市民不會輕易誤墮法網。



保安局的信中指出，建議的「境外干預」罪的三個條件為：(1）配合境外勢力；(2）使用不當手段（例如明知而作出關鍵失實陳述、使用暴力、威脅使任何人的財產或名譽受損等）；及（3） 意圖帶來干預效果（例如影響政府、立法會或法院履行職能，或干預選舉等）。換言之，要三個條件要同時符合，達到「三連中」，才會觸犯「境外干預」罪，絕對不會出現有人誤墮法網的情況。

對於《明報》引述有學者擔憂因新聞工作、學術工作會誤墮法網，保安局指，正當新聞工作、學術工作不會涉及使用不當手段，例如「明知而作出關鍵失實陳述」，更遑論使用暴力或作出任何犯罪行為，因此無需顧慮。針對

《明報》報道亦引述有觀點指「境外干預」罪「似乎超越單純維護國安」，保安局強調，此說法完全錯誤，重申有關罪行的立法建議完全正當，亦屬必須。