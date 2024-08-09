鄧炳強斥有副刊作者常發偏頗文章　傳媒加無意煽動提示仍難免責

保安局長鄧炳強不點名指近期有傳媒副刊的部分專欄作家，經常發表偏頗文章，以偏概全，曲解政府政策或官員言行，抹黑政府，甚至令人憎恨政府。他指，即使傳媒在專欄旁提示作品無意圖煽動他人對政府產生憎恨，也不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任。



鄧炳強不點名指近期有傳媒副刊的部分已離港專欄作家常發表偏頗文章（香港01攝）

鄧炳強今日（9日）在《亞洲週刊》《亞洲週刊》36週年酒會暨頒獎典禮致辭時指，他知道香港新聞從業員，包括香港新聞行政人員協會、香港新聞工作者聯會等早於2000年共同制訂了《新聞從業員專業操守守則》。守則第一條，開宗明義指出「新聞從業員應以求真、公平、客觀、不偏不倚和全面的態度處理新聞材料，確保報道正確無誤，沒有斷章取義或曲解新聞材料的原意，不致誤導大眾。

發現部分副刊專欄作家常發表抹黑政府文章

不過，他近期留意到有傳媒副刊的部分專欄作家，當中部分已經離開香港，經常發表偏頗文章，以偏概全，刻意曲解政府政策或官員言行，誤導讀者，更有文章長期在字裡竹間認同「黑暴」。

有文章長期在字裡行間認同「黑暴」、美化「反中亂港」或因「黑暴」而被判監的在囚人士，刻意抹黑特區政府，甚至令人憎恨或不信任政府。 保安局局長鄧炳強

鄧炳強希望傳媒不要被人利用，成為散播混淆視聽言論的平台（盧翊銘攝）

鄧炳強認為，若任意讓這些作家不斷發表偏頗文章，只會荼毒社會，製造對立。

（傳媒）僅在專欄旁提示作品無意圖煽動他人對政府產生憎恨，並不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任。 保安局局長鄧炳強

希望傳媒勿遭利用成散播混淆視聽言論的平台

他希望傳媒不要被人利用，成為散播混淆視聽言論的平台，相信大家都不希望因此令社會再度撕裂，香港再次陷入亂局。他又指，傳媒對社會的影響力，相信是無庸置疑，尤其是對大眾價值觀的塑造，更是扮演着重要的角色。因此，負責任的傳媒不僅僅是作出公平公正的報道，更需肩負起社會責任及恪守專業操守。