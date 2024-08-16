大熊貓贈港｜楊潤雄：協議加深川港情誼　大熊貓將成港人親密家人

文化體育旅遊局局長楊潤雄今日（16日）在中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，出席落實中央政府贈送一對大熊貓予香港的合作協議書簽署儀式。他表示，協議書不僅落實了兩隻大熊貓的赴港安排，亦落實了中國大熊貓保護研究中心和海洋公園在大熊貓護理、繁育研究和科普教育方面的合作關係。



楊潤雄相信今天的協議定能加深大家在大熊貓保育上的合作關係，以及川港兩地的情誼。又稱，本次是迎接大熊貓來港的另一里程碑，他和香港市民熱切期盼大熊貓加入香港這個大家庭。



盈盈樂樂。（海洋公園提供）

楊潤雄：感謝中央對香港關愛 再贈2隻大熊貓別具意義

楊潤雄到成都出席落實中央贈送兩隻大熊貓予香港特區的合作協議書簽署儀式。他表示今年五月、中央政府決定在國家成立75周年的時候，再次向香港特區贈送兩隻大熊貓，別具意義，充分顯示中央對香港的關心和支持。他衷心感謝中央政府對香港的關愛，以及國家林業和草原局和熊貓中心所作出的努力和協助。

他又稱，中央過去贈送了4隻大熊貓給香港，安安、佳佳、盈盈和樂樂陪伴了一代又一代的香港人成長，是香港的集體回憶。即將來臨的大熊貓，同樣會成為香港人的親密「家人」，帶給我們歡笑和喜悅。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前去海洋公園探望盈盈、樂樂，視察生活情況。（楊潤雄Facebook相片）

他又稱，中央政府在1999年首次向香港贈送大熊貓之後，一直在大熊貓護理、繁育研究和科普教育方面保持緊密的合作，例如為雙方大熊貓制定人工繁殖計劃、分享大熊貓健康資訊，以及派雙方專家實地交流等。