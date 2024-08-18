共享基金會非洲治白內障　梁振英︰重見光明第一眼見到嘅係中國人

全國政協副主席梁振英牽頭成立的共享基金會，在「一帶一路」國家推動「消除白內障致盲」項目，梁振英說基金會組織內地醫護人員到當地為患者治療，形容患者復明後第一眼看見和交談的就是中國人，至今在五個國家完成1.5萬宗白內障個案。



一帶一路國家的醫療資源不足，梁振英今天（18日）在電台節目上說基金會會組織內地醫護人員到國家治療，有別於其他組織只籌資金，讓患者有足夠治療費自行到醫院求診，一方面增加醫護力量，一方面令患者重見光明。

使得佢哋復明嗰一剎那重見光明，重拾視力嘅時候呢，第一眼見到嘅就係中國人。第一個交談嘅呢，亦都係中國人。 全國政協副主席梁振英

基金會從企業和不同家族間籌款，不動用政府資金，梁振英透露下一步會在香港社會和內地公開籌款，他解釋意義在於向社會募捐介紹基金會項目，遍布7個亞洲、非洲和拉丁美洲國家，從白內障到青少年公共衛生、一帶一路教育到登革熱防控工作，以至將會展開利用納米技術過濾水源等，基金會都是一間獨一無二的香港組織，又是專門在海外從事公益、慈善的中國香港民間組織。

面對民間外交需要殷切，梁振英說包括香港在內的中國人，在世界上的舞台越來越大，角色也越來越多；除經貿活動外，公益的舞台也亦越來越大；隨著整個外交形勢的發展，中國在國際社會的地位越來越受重視，兩岸四地的中國人在外地做民間外交角色越來越重要，他鼓勵香港人組織民間機構到外地做公益慈善，「大有大做、小有小做」、「多多益善、少少無拘」，他又透露基金會未來會在兩岸四地擴大招募。

梁振英助貧窮國家有種「時空交錯的感受」

被問到在基金會工作的個人感受時，梁振英說40多年前到內地協助改革開放工作，看見國家過去的貧窮落後，變成今日的進步及開放；在外地看見有些國家的情況比40多年前的內地更差，形容有種「時空交錯的感受」，中國要透過中國人的民間力量，在外地的公益及慈善做出成績，達致中外民心相通及共享。