梁振英70歲大壽將「抱孫」？　齊昕透露雙喜臨門線索｜政壇諸事町

全國政協副主席梁振英70歲大壽，與家人簡單慶祝度過，其中梁振英次女梁齊昕今日（15日）凌晨發布與父親慶祝生日的照片，提到今年5月新婚的芬蘭籍大嫂，親手炮製一個低糖生日蛋糕給老爺梁振英，非常貼心。更驚喜的是梁齊昕形容大嫂是「the mother of my soon-to-be nephew（即將成為我侄子的母親）」，並附上一個嬰兒及龍的表情，莫非今個龍年即將雙喜臨門？



梁振英次女梁齊昕貼出與爸爸慶祝生日的照片。（梁齊昕Instagram相片）

齊昕IG透露梁振英將抱孫？

梁齊昕在Instagram發布，70歲大壽的梁振英切生日蛋糕的照片，生日牌寫上「Happy Birthday Dad（父親，生日快樂）」，子女孝順的心意相信梁振英也「甜入心」。蛋糕一不離二，梁齊昕透露今年5月新婚的芬蘭籍大嫂Mimmi Mononen（莫宓蓮），更為老爺梁振英焗了一個低糖香蕉棗子麵包蛋糕。

梁振英長子梁傳昕今年5月（19日）結婚，太太是芬蘭人，兩人在瑞典的醫學院做研究時相識，婚後計劃在香港生活。（梁振英相片）

齊昕對大嫂讚不絕口，形容她「kind, loving, highly intelligent, humble and generous（善良、有愛心、聰明、謙虛、大方）」，又擁有一把最閃亮、天然、無染色和燙的頭髮，向她發表愛的宣言「I truly do love her（我真的很愛她）」。

貼文最後，齊昕透露梁振英即將抱孫的玄機。（梁齊昕Instagram相片）

重點落在貼文最後，齊昕表示「I'm proud to call her my sister and the mother of my soon-to-be nephew（我很自豪地稱她為我的姐妹，以及即將成為我侄子的母親）」，並附上一個嬰兒及龍的表情，意味今個龍年大嫂將誕下混血兒，梁振英有望抱孫喜上加喜？

梁振英次女梁齊昕貼出大嫂Mimmi Mononen（莫宓蓮）焗的蛋糕。（梁齊昕Instagram相片）

梁振英獲芬蘭媳婦親手炮製生日蛋糕

齊昕發布的另一張照片，可見大嫂Mimmi Mononen（莫宓蓮）親手焗的蛋糕。梁齊昕表示大嫂是最甜蜜的，「My heart feels full knowing my nephew shall be blessed with the most incredible loving mother.（我心中知道我的侄子將擁有一位非凡慈愛的母親。）

梁傳昕與Mimmi Mononen今年5月19日結婚。（梁振英Facebook）

長子梁傳昕5月迎娶芬蘭索妻

梁振英的長子梁傳昕，今年5月與芬蘭籍的生命科學博士Mimmi Mononen（莫宓蓮）結婚，兩人在瑞典卡羅琳醫學院做研究時相識，Mimmi Mononen曾在上海工作三年，梁振英早前透露，長子與媳婦婚後計劃在香港生活。