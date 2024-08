梁振英70歲大壽將「抱孫」？　齊昕透露雙喜臨門線索｜政壇諸事町

全國政協副主席梁振英70歲大壽,與家人簡單慶祝度過,其中梁振英次女梁齊昕今日(15日)凌晨發布與父親慶祝生日的照片,提到今年5月新婚的芬蘭籍大嫂,親手炮製一個低糖生日蛋糕給老爺梁振英,非常貼心。更驚喜的是梁齊昕形容大嫂是「the mother of my soon-to-be nephew(即將成為我侄子的母親)」,並附上一個嬰兒及龍的表情,莫非今個龍年即將雙喜臨門?



梁振英次女梁齊昕貼出與爸爸慶祝生日的照片。(梁齊昕Instagram相片)

齊昕IG透露梁振英將抱孫?

梁齊昕在Instagram發布,70歲大壽的梁振英切生日蛋糕的照片,生日牌寫上「Happy Birthday Dad(父親,生日快樂)」,子女孝順的心意相信梁振英也「甜入心」。蛋糕一不離二,梁齊昕透露今年5月新婚的芬蘭籍大嫂Mimmi Mononen(莫宓蓮),更為老爺梁振英焗了一個低糖香蕉棗子麵包蛋糕。

梁振英長子梁傳昕今年5月(19日)結婚,太太是芬蘭人,兩人在瑞典的醫學院做研究時相識,婚後計劃在香港生活。(梁振英相片)

齊昕對大嫂讚不絕口,形容她「kind, loving, highly intelligent, humble and generous(善良、有愛心、聰明、謙虛、大方)」,又擁有一把最閃亮、天然、無染色和燙的頭髮,向她發表愛的宣言「I truly do love her(我真的很愛她)」。

貼文最後,齊昕透露梁振英即將抱孫的玄機。(梁齊昕Instagram相片)

重點落在貼文最後,齊昕表示「I'm proud to call her my sister and the mother of my soon-to-be nephew(我很自豪地稱她為我的姐妹,以及即將成為我侄子的母親)」,並附上一個嬰兒及龍的表情,意味今個龍年大嫂將誕下混血兒,梁振英有望抱孫喜上加喜?

梁振英次女梁齊昕貼出大嫂Mimmi Mononen(莫宓蓮)焗的蛋糕。(梁齊昕Instagram相片)

梁振英獲芬蘭媳婦親手炮製生日蛋糕

齊昕發布的另一張照片,可見大嫂Mimmi Mononen(莫宓蓮)親手焗的蛋糕。梁齊昕表示大嫂是最甜蜜的,「My heart feels full knowing my nephew shall be blessed with the most incredible loving mother.(我心中知道我的侄子將擁有一位非凡慈愛的母親。)

梁傳昕與Mimmi Mononen今年5月19日結婚。(梁振英Facebook)

長子梁傳昕5月迎娶芬蘭索妻

梁振英的長子梁傳昕,今年5月與芬蘭籍的生命科學博士Mimmi Mononen(莫宓蓮)結婚,兩人在瑞典卡羅琳醫學院做研究時相識,Mimmi Mononen曾在上海工作三年,梁振英早前透露,長子與媳婦婚後計劃在香港生活。