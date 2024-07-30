梁振英冀市民一起做國安守護人　鄧炳強：風險仍在不能掉以輕心

全國政協副主席梁振英今日（30日）透過齊心基金董事會主席鄧爾邦，在一個宣傳國家安全的頒獎活動上指，指國家安全是社會生存發展前提，全社會需要共同努力，宣揚國家安全的重要性，呼籲市民一起做好國家安全的守護人，說好「一國兩制」的故事。同場的保安局局長鄧炳強表示，國家安全風險仍然存在，籲大家不能掉以輕心，需繼續做好宣傳和推廣國家安全意識的工作。



梁振英指和平及安穩的環境，社會和經濟才有機會發展（香港生物科技協會提供）

梁振英：國安和大家息息相關

香港齊心基金董事會主席鄧爾邦代表全國政協副主席梁振英在活動上致辭，指首屆國安比賽的短片收視率及參加人數成績不錯，令人鼓舞，值得繼續舉辦。他又指，國家安全是社會生存發展的前提，全社會需要共同努力，宣揚國家安全的重要性。國家安全和大家息息相關，只有和平及安穩的環境，社會和經濟才有機會發展，市民才能安居樂業，下一代才能健康成長。香港作為國家面向國際最開放的門戶，盼望市民在維護國家安全方面保持警醒、明辨是非，一起做好國家安全的守護人，說好「一國兩制」的故事。

保安局局長鄧炳強（黃浩謙攝）

完成23條立法 仍有國安風險

鄧炳強出席「國家安全18區大獎賽」頒獎禮致辭指，隨著《維護國家安全條例》今年3月正式生效，標誌著香港終於完成《基本法》第23條本地立法的憲制責任，並完善了相關法律制度及執行機制，但國家安全風險仍然存在，大家不能掉以輕心。 他稱，未來政府會持續進行國安推廣工作，包括未來會設立國家安全展覽館，培養地區導師推廣國安教育。他又稱社會各界亦要繼續共同做好宣傳工作，推廣國安意識，為香港構建更有效的安全屏障，讓香港可無後顧之憂「拼經濟、謀發展、惠民生」。

他讚揚「國家安全18區大獎賽」 成功吸引逾21萬名市民參與，顯示不少人十分重視國安，比賽能讓更多市民透過網上平台，一同參與有意義的活動。

「國家安全18區大獎賽」 中，20條國安資訊短片跨平台收視超過 200萬，比賽網站錄得逾120萬人次瀏覽，參賽人數超過21萬。