香港要改革｜梁振英：經濟轉「型」升級要有取捨　需訂產業政策

全國政協副主席梁振英撰文談論旅遊、競爭、改革和產業政策，同意香港的經濟要轉「型」升級，而其理解「轉」型要有捨才有得，一腳不能踏兩船；升級也是有捨才有得，一腳不能踏兩級。他指，政府要有產業政策，但產業政策不能面面俱到，他以廣東的成功改革為例，指當中是勇氣和擔當的表現，指凡是改革都不容易，但改革成功，紅利極大。



他也有論及香港與內地城市的競爭，香港的價格高，因經營成本高，當中不外是經營場地的租金和人員工資高，本港有能力作調整，而不至於引發房地產市場和衍生的金融問題。工資問題上，也有辦法減低經營成本而不影響港人的收入。



梁振英 (歐嘉樂攝)

梁振英指，近日到山頂散步，發現山頂纜車總站附近人山人海，九成以上是內地遊客，遊客買的都是即場吃喝的東西，反而手袋、化妝品、紀念品、服裝和運動鞋的銷情則很一般，在纜車站和巴士總站排隊候車的二百、三百人當中，看不到有人手上拿着購物袋。

內地旅客來港購物發生趨勢性和結構性變化

他稱，內地來港遊客消費減少，當然和經濟大環境有關，但相信趨勢性的變化也有不少。內地遊客過去在香港買的商品，現今大多數內地都有，價格逐步貼近香港，款式也追上香港，如果說香港免稅，海南省的免稅優惠也很有吸引力。經過長時間的消費潮之後，內地人民消費行為逐步成熟理性，來港購物正在發生趨勢性和結構性的變化，香港需要面對。

梁振英指，內地旅客來港購物發生趨勢性和結構性變化（資料圖片/黃浩謙攝）

他續稱，過去大家說，香港不在價格上競爭，因為本港的產品質量高，因此在質量上競爭，現在內地一個又一個行業的價格和質量的競爭力都很厲害。香港的價格高，因為經營成本高，其中，不外是經營場地的租金和人員的工資高，在這兩個問題上香港有能力調整，而且不至於引發房地產市場和次生的金融問題。工資問題上，也有辦法減低經營成本而不影響港人的收入。

他稱，他同意大家都說香港的經濟要「轉」型升級，而其理解是「轉」型要有捨才有得，一腳不能踏兩船；升級也是有捨才有得，一腳不能踏兩級。因為香港的生產要素是相對固定的，土地如是，勞動力也如是，近日放寬輸入外勞政策是好事，但要僱主向外勞支付香港工資中位數是繼續制約勞動力供應。

香港未來要向高端金融服務、創科等領域發展（資料圖片）

對於發展路向，他指大家已有共識，是發展高端金融服務、航運服務和貿易服務，及創新科技。接着的問題，也是大家要決定、要執行的是，往這些新產業「轉」型和升級的同時，要捨去什麼？香港經濟40多年前的「轉」型升級十分成功，大量的製造業從香港遷往廣東，幾十萬製造業工人下崗「轉」業，新蒲崗、大角咀、土瓜灣、觀塘、葵涌、荃灣等地區的土地也被「轉」向生產性服務業。今天，要不要面對同樣的問題？要騰出什麼？要從那些低增值產業「轉」向新的高增值產業，使得香港人在教育程度大幅提升的同時，收入可以有同樣的提升空間？

最後，他指政府要有產業政策，但產業政策不能面面俱到，正如做生意不能面面俱到。廣東各地尤其是深圳在改革開放發展進步歷程中的「騰籠換鳥」，是很成功的經驗，也是勇氣和擔當的表現。什麼叫「改革」，就是執行改革、落實改革的一個方面。凡是改革都不容易，但改革成功，紅利極大。