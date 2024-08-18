施政報告諮詢會｜3成發言者來自三會　1人是《中年好聲音》參賽者

行政長官李家超今日（18日）早上率領司局長，到大埔官立小學出席首場《施政報告》地區諮詢會，逾百名地區代表和市民受邀參與，交流歷時兩小時。



《香港01》根據直播片段統計，李家超共聽取30人發言（不計重覆發言的4人），當中有不少熟悉的面孔，至少9人是區議員或三會成員，佔發言者30%。另外，有1名發言者相信觀眾不陌生，就是無綫節目《中年好聲音》26強參賽者柳冕，他同時是路向四肢傷殘人士協會主席。



過百人受邀參與首場施政報告地區諮詢會

《施政報告》首場地區諮詢會在大埔官立小學舉行，李家超率領幾乎所有司局長出席，過百人獲邀參與，究竟是甚麼來頭呢？

8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝）

工聯會葵涌東區議員、葵涌東北分區委員會成員周潔莹

8月18日，首場施政報告地區諮詢會舉行，周潔莹發言。（片段截圖）

8月18日，首場施政報告地區諮詢會舉行，周潔莹發言。（周潔莹Facebook相片）

民建聯沙田地區委員會界別議員、沙田巿中心分區委員會成員羅婉珮

8月18日，首場施政報告地區諮詢會舉行，羅婉珮發言。（片段截圖）

西貢區地區委員會界別議員、西貢區分區委員會成員李天賜

8月18日，首場施政報告地區諮詢會舉行，李天賜發言。（片段截圖）

屯門區委任議員、屯門區防火委員會成員陳孟宜

8月18日，首場施政報告地區諮詢會舉行，陳孟宜發言。（片段截圖）

勞聯副主席、元朗區撲滅罪行委員會成員譚金蓮

8月18日，首場施政報告地區諮詢會舉行，譚金蓮發言。（片段截圖）

8月18日，首場施政報告地區諮詢會舉行，譚金蓮在小組討論環節發言。（片段截圖）

經民聯社區幹事、沙田圍分區委員會成員周秉謙

8月18日，首場施政報告地區諮詢會舉行，周秉謙發言。（片段截圖）

新民黨大埔區社區發展主任、大埔北分區委員會成員劉文杰

8月18日，首場施政報告地區諮詢會舉行，劉文杰發言。（片段截圖）

大埔區撲滅罪行委員會副主席范凱傑

8月18日，首場施政報告地區諮詢會舉行，范凱傑發言。（片段截圖）

青衣西南分區委員會成員梁偉文

8月18日，首場施政報告地區諮詢會舉行，梁偉文發言。（片段截圖）

無綫節目《中年好聲音》參賽者、路向四肢傷殘人士協會主席柳冕

8月18日，首場施政報告地區諮詢會舉行，柳冕發言。（片段截圖）