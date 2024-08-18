施政報告諮詢會｜3成發言者來自三會 1人是《中年好聲音》參賽者
撰文：潘耀昇
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行政長官李家超今日（18日）早上率領司局長，到大埔官立小學出席首場《施政報告》地區諮詢會，逾百名地區代表和市民受邀參與，交流歷時兩小時。
《香港01》根據直播片段統計，李家超共聽取30人發言（不計重覆發言的4人），當中有不少熟悉的面孔，至少9人是區議員或三會成員，佔發言者30%。另外，有1名發言者相信觀眾不陌生，就是無綫節目《中年好聲音》26強參賽者柳冕，他同時是路向四肢傷殘人士協會主席。
過百人受邀參與首場施政報告地區諮詢會
《施政報告》首場地區諮詢會在大埔官立小學舉行，李家超率領幾乎所有司局長出席，過百人獲邀參與，究竟是甚麼來頭呢？
工聯會葵涌東區議員、葵涌東北分區委員會成員周潔莹
民建聯沙田地區委員會界別議員、沙田巿中心分區委員會成員羅婉珮
西貢區地區委員會界別議員、西貢區分區委員會成員李天賜
屯門區委任議員、屯門區防火委員會成員陳孟宜
勞聯副主席、元朗區撲滅罪行委員會成員譚金蓮
經民聯社區幹事、沙田圍分區委員會成員周秉謙
新民黨大埔區社區發展主任、大埔北分區委員會成員劉文杰
大埔區撲滅罪行委員會副主席范凱傑
青衣西南分區委員會成員梁偉文
無綫節目《中年好聲音》參賽者、路向四肢傷殘人士協會主席柳冕
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