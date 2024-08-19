梁振英再籲喝國產酒　倡「盈盈樂樂」做酒標訂內地酒︱政壇諸事町

十一國慶將至，全國政協副主席梁振英繼昨日（18日）呼籲國慶活動必須喝國產酒，「否則無法交代，不能解釋」後，今天（19日）再獻計，建議向內地酒莊訂購以香港熊貓為酒標的葡萄酒。



梁振英指國慶必須喝國產酒。（資料圖片/歐嘉樂攝）

梁振英：國慶必須喝國產酒 否則「無法交代、不能解釋」

梁振英昨天在社交平台Facebook表示，國產酒質量越來越高，而且價格豐儉由人，直言「國慶不喝國產酒，無法交代，不能解釋。」他呼籲所有官方和民間慶祝活動，除非不喝酒，否則必須喝國產酒。

8月19日，梁振英建議向內地酒莊訂購，「以香港熊貓爸爸媽媽作為酒標」的葡萄酒。

梁振英再籲喝國產酒 倡向內地訂酒用香港熊貓做酒標

今天（19日）梁振英再建議向內地酒莊訂購，「以香港熊貓爸爸媽媽作為酒標」的葡萄酒，相信是指剛在港誕下龍鳳胎的大熊貓盈盈、樂樂。

新思維副主席、旅遊促進會總幹事崔定邦留言：「絕對係IP（創意產權）化」。

梁振英去年大讚寧夏的葡萄酒。（資料圖片/歐嘉樂攝）

去年大讚寧夏葡萄酒 呼籲「國人喝國酒」

梁振英去年出席香港再出發大聯盟三周年酒會時，亦都有類似呼籲。當時他推廣寧夏的葡萄酒，提到當地農民的工資不高，每賣出一瓶寧夏的葡萄酒，這10元錢裡面就5元錢，可以流到農民的口袋裡面，功德無量，呼籲「國人喝國酒」，「我們有一些節慶，七一、十一、會慶、就職典禮等，我們應該用國產酒。」

他又希望通過香港，把中國的葡萄酒從寧夏走出去，一步步讓國家的葡萄酒走向世界，更大讚寧夏賀蘭山東麓，是世界認可的一個葡萄酒產區。他說中國的名莊，能夠完全跟國外的名莊去比較，中國的名莊，也能做到法國總統馬克龍的國禮。