倡抗戰旅遊路線推動國教　陳勇以2019年為例：保家衛國靠自己

為傳承抗戰史跡，新界社團聯會和原港九獨立大隊大嶼山中隊後人尋蹤小組，建議設紀念廳和設立抗戰歷史旅遊路線等。新界社團聯會會長陳勇以2019年反修例為例，提到真正保家衞國是靠自己人營救，不是靠外來人營救；又指要前事不忘後事之師，珍惜和平來之不易，更要代代守護和傳承中華民族歷史，不負犧牲前輩。



新社聯今天（19日）舉行記者會介紹抗戰歷史旅遊路線倡議。（李宇婷攝）

新社聯今天（19日）舉行記者會介紹抗戰歷史旅遊路線倡議，副理事長祝慶台說抗戰歷史旅遊路線要連接長洲、梅窩、塘福、東涌寶蓮禪寺和大澳等地，並培訓導賞員，鼓勵學校組團參觀，增強學生國民身份認同；又建議在長洲設立秘密大營救紀念廳，展示長洲在營救文化界知名人士和愛國民主人士時的作用和意義，以及當事人的回憶文獻、圖片 、地圖等歷史資料，貫穿「紅色之旅」。

新社聯今天（19日）舉行記者會介紹抗戰歷史旅遊路線倡議。（李宇婷攝）

碑記方面，祝慶台建議在日寇火燒牛牯塱舊址、梅窩銀礦灣慘案地點、大澳展開反擊戰舊址等地豎立碑記或牌，銘記事件經過及犧牲者姓名；在昂坪寶蓮禪寺豎紀念碑，紀念出家人抗戰事跡和大嶼山中隊抗戰歷史；修復大嶼山塘福小城牆 ，記述大嶼山中隊成立歷史。

1941年日軍佔領香港後，立即封鎖交通要道實行宵禁，大肆搜捕抗日人士，抗戰初期轉移到香港的抗日文化人面臨危機，中共中央發出指示要求秘密大營救；營救行動中，作為港九大隊前身的幾支武工隊均發揮重要作用，新社聯認為社會未足夠重視對港九大隊保家衞國的貢獻。