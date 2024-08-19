梁振英設宴感謝基金會義工　奉上寧夏加貝蘭葡萄酒︱政壇諸事町

十一國慶將至，全國政協副主席梁振英近日呼籲所有慶祝活動必須喝國產酒，身兼共享基金會主席的他今日（19日）設宴感謝基金會義工，雖然並非國慶活動，但餐桌上只提供寧夏「加貝蘭」葡萄酒，足見他對國酒的支持。



記者品嚐「加貝蘭」，入口帶有扎實的果香和橡木味，順滑濃郁。「加貝蘭」葡萄酒大有來頭，2011年獲《Decanter》世界葡萄酒大賽國際大獎，是中國葡萄酒首次在該大賽上獲得的最高榮譽。



共享基金會今日（19日）向超過70名義工頒發感謝狀，出席的包括全國政協副主席、前行政長官梁振英。（李宇婷攝）

梁振英：國慶必須喝國產酒 否則「無法交代、不能解釋」

梁振英昨天（18日）在社交平台Facebook表示，國產酒質量越來越高，而且價格豐儉由人，直言「國慶不喝國產酒，無法交代，不能解釋。」他呼籲所有官方和民間慶祝活動，除非不喝酒，否則必須喝國產酒。今日再獻計，建議向內地酒莊訂購以香港熊貓為酒標的葡萄酒 。

共享基金會今日（19日）設義工感謝宴，提供的是來自寧夏的加貝蘭葡萄酒。（李宇婷攝）

梁振英設宴感謝共享基金會義工 奉上寧夏葡萄酒

梁振英牽頭成立並擔任主席的共享基金會，今日設義工感謝宴，並向超過70名義工頒發證書，表揚他們過去一年到一帶一路國家工作。現場觀察，活動提供的是來自寧夏的「加貝蘭」白、紅葡萄酒。記者即場品嚐「加貝蘭」，入口帶有扎實的果香和橡木味，順滑濃郁，酒體頗平衡。

共享基金會今日（19日）向超過70名義工頒發感謝狀。（李宇婷攝）

寧夏「加貝蘭」葡萄酒獲國際大獎

梁振英對寧夏葡萄酒甚為欣賞，去年出席香港再出發大聯盟三周年酒會時，推廣寧夏的葡萄酒，提到當地農民的工資不高，每賣出一瓶寧夏的葡萄酒，這10元錢裡面就5元錢，可以流到農民的口袋裡面，功德無量，呼籲「國人喝國酒」，讓寧夏葡萄酒一步步走向世界。

「加貝蘭」2011年獲《Decanter》世界葡萄酒大賽國際大獎，是中國葡萄酒首次在該大賽獲得的最高榮譽。據了解，共享基金會亦會將國產紅酒、白酒帶到一帶一路國家，讓當地官員華人華僑品嚐。