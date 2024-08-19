退休特首副官赴洪都拉斯管控登革熱　前老闆梁振英親頒感謝狀

全國政協副主席、前行政長官梁振英牽頭成立的共享基金會，趁今日（19日）世界人道主義日，向超過70名義工頒發感謝狀，表揚他們過去一年到一帶一路國家，協助「消除白內障致盲」及「登革熱防控」兩個項目工作。



獲嘉許的義工當中有一個熟悉面孔，就是曾任梁振英和林鄭月娥特首副官的前警司劉志堂，他退休後加入共享基金會擔任義務高級顧問，曾跟隨梁振英遠赴洪都拉斯管控登革熱，協助當地群眾管理工作，獲前老闆梁振英親頒感謝狀。



共享基金會今日（19日）向超過70名義工頒發感謝狀。（李宇婷攝）

共享基金會近年在老撾、柬埔寨、吉布提、毛里塔尼亞及塞內加爾，推展「消除白內障致盲項目」，至今為1.5萬名病人消除白內障；並在中老鐵路、東帝汶及洪都拉斯開展「登革熱防控項目」。

共享基金會今日（19日）向超過70名義工頒發感謝狀，出席的包括全國政協副主席、前行政長官梁振英。（李宇婷攝）

梁振英向基金會義工頒感謝狀 望成為有國際話語權的組織

基金會今日向超過70名義工頒發感謝狀，表揚他們過去一年到一帶一路國家工作。梁振英在活動致辭說，基金會過去六年於不同國家的項目取得顯著成果，有賴外交部的大力支持及所有基金會的同事及義工等付出及努力，基金會未來將繼續發展成為擁有國際話語權的國際人道救援民間組織。

共享基金會今日（19日）向超過70名義工頒發感謝狀，出席的包括全國政協副主席、前行政長官梁振英（左二）。他向前同事、退休特首副官劉志堂（右二）頒發感謝狀。（李宇婷攝）

退休特首副官赴洪都拉斯管控登革熱 前老闆親頒感謝狀

獲嘉許的義工當中有一個熟悉面孔，就是曾任梁振英和林鄭月娥特首副官的前警司劉志堂，他退休後加入共享基金會擔任義務高級顧問，今年3月曾跟隨梁振英遠赴洪都拉斯管控登革熱，向當地醫院捐贈快速檢測劑、蚊帳等物資，劉志堂負責協助當地群眾管理工作，獲前老闆梁振英親頒感謝狀。

共享基金會今日（19日）向超過70名義工頒發感謝狀，出席的包括外交部駐港公署特派員崔建春。（李宇婷攝）

崔建春：從義工身上看到獅子山精神

出席同一活動的外交部駐港公署特派員崔建春指，基金會弘揚不畏艱險、無私奉獻、大愛無疆的國際人道主義精神，對基金會工作表現由衷讚嘆欽佩。崔建春表示，基金會幫助香港青年拓展國際視野，同時認識到「一帶一路」倡議的世界意義和成功實踐，厚植家國情懷；從基金會工作人員身上，看到香港人自強不息、頑強拼搏的獅子山精神，更看到香港人兼濟天下、樂善好施的寬廣胸懷。