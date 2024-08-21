照顧者｜促設四層架構支援獨居長者　鄧家彪：不能單靠關愛隊探訪

近年發生多宗照顧者慘劇。工聯會今日（21日）約見勞工及福利局副局長何啟明及社署官員，遞交「加強長者住戶支援建議書」，建議設「四層架構」支援獨居長者，包括增設樂齡科技、帶動鄰里主動關懷獨居長者。



工聯會立法會議員鄧家彪指，長者數量持續攀升，政府部門自己有責任、有必要進行改革，要在地區形成支援網絡。他表示，政府不能僅僅依賴關愛隊探訪長者，皆因關愛隊大部份是義工，平日需要上班。他又表示很多長者領取各種津貼，質疑政府為何不能辨別獨居及雙老家庭。



鄧家彪認為要建立高風險長者名冊，以及建立「四層架構」。(馮子健攝)

促為獨居長者設樂齡科技、扶手設備

鄧家彪認為要建立高風險長者名冊，以及建立「四層架構」。在個人層面，他建議政府通過評估，判斷獨居長者是否屬於高風險，並為他們增設扶手設備、樂齡科技。第二是鄰里層面，建議透過關愛隊宣傳帶動鄰里間主動關愛獨居長者，望鄰里間主動留意獨居長者門口的警報燈有否變化。

在社區層面，鄧家彪建議與屋邨保安加強合作，同時讓關愛隊完善獨居長者資料庫，由民青局及社署協調，向關愛隊提供探訪長者住戶名單。(馮子健攝)

建議民青局與社署協調 向關愛隊提供探訪長者名單

在社區層面，他建議與屋邨保安加強合作，同時讓關愛隊完善獨居長者資料庫，由民青局及社署協調並給予探訪長者住戶名單。第四層是讓長者中心登記獨居長者求助個案，再聯繫社署向長者支援。

黃大仙區議員莫健榮建議參考內地設立長者食堂的做法，由政府補貼部份支出，並與食肆合作，緩解獨居長者食飯問題。