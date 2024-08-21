隱蔽照顧者｜李世榮：設資料庫屬不可或缺 促多渠道找出高危家庭
撰文：馮子健
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照顧者慘劇接連發生，包括本月初的觀塘瑞和街母子雙屍命案。民建聯立法會議員李世榮今日（21日）在電台節目表示，就長遠制定支援照護者政策，成立照顧者資料庫是不可或缺。他又表示地區支援網絡現時「掹掹緊」，部分高危照顧者十分隱蔽，亦不知道何處可得到支援。
關愛隊屬找出高危照顧者的其中一個渠道
對於資料庫如何收集高危照顧者資料，李世榮促社署推出的「關愛隊-支援長者及照顧者先導計劃」可盡快拓展到全港18區，望屆時找到高危照顧者後可轉交社署，從而署方可著手建立資料庫。不過，李亦表示關愛隊只是其中一個渠道，照顧者攜被照顧者到醫院覆診時，醫管局亦可考慮將資料放入資料庫。
劉喜寶：可洗樓找到高危照顧者
樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶在同一節目中表示，要先分辨何為高危照顧者，從而設試點「洗樓」找到高危照顧者，又建議關愛隊每隔數月可向照顧者發送短訊以表關心。她表示，找出高危照顧者沒有捷徑，但可提供誘因，例如低價安裝平安鐘等吸引長者加入地區網絡。
對於成立照顧者資料庫，勞工及福利局局長孫玉菡早前表示，關愛隊會使用手機應用程式（App）作記錄，隨著計劃進一步推展，當局會研究是否有條件整合各方資料，找出一些較高風險的個案，惟過程也要注意私隱要求。
他當時呼籲市民一同努力，因本港已步入老年社會，家庭可能都是60歲以上人士互相照顧，又指政府已投入大量資源，包括院舍、日間服務及24小時熱線182183支援，但鄰舍也應互助，如大家發現身邊老人可「行多一步」問候一聲、打多個電話。
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