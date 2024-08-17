照顧者悲劇｜勞福局研設高危個案資料庫　何啟明：定義識別有困難

近年香港發生多宗照顧者悲劇，包括觀塘區上星期(7日)揭發一宗母子雙屍案。勞工及福利局副局長何啟明表示，局方正研究是否設立高危個案資料庫，但承認有困難，例如如何定義高危個案、如何識別隱蔽個案等。



勞工及福利局副局長何啟明表示，局方正研究是否設立高危個案資料庫。（資料圖片/黃浩謙攝）

何啟明接受節目訪問表示，正研設立高危個案資料庫，但確實有困難，包括如何定義高危個案，以及如何識別隱蔽個案等。

有聲音稱關愛隊指資源不及政府多，專業能力不高，難找出隱蔽的照顧者。何啟明稱在支援長者及照顧者的先導計劃下，關愛隊隊員會先接受基本培訓，主要以街坊或義工角度，了解居民需要，不需要肩負專業角色，也相信關愛隊有能力做得到。

觀塘區60歲兒子疑意外暈倒失救，其照料的82歲長期病患母親因缺乏照顧死亡。（資料圖片/林振華攝）

申訴專員公署早前公布正主動調查政府支援長者和殘疾人士照顧者的暫託服務，可能未被充分使用。何啟明回應指，不會期望使用率會達到百分百，否則有需要的市民就難以申請使用，希望社會理解。