施政報告｜民主思路倡設國際級訟辯培訓中心

民主思路向特首李家超提交《施政報告》建議書，提出法律服務發展、「搶人才」、減廢政策等多項建議。



(左二起) 民主思路理事朱柏陵、民主思路理事陳進雄、聯席召集人(研究)潘學智、特首政策組組長 黃元山博士、民主思路召集人湯家驊、行政長官 李家超、律政司司長 林定國、龍家麟(聯席召集人-國際) 、黃頴灝（聯席召集人-內務及地區事務）、葉浚生(地區幹事)及行政長官辦公室主任葉文娟。

民主思路召集人湯家驊聯同理事會成員龍家麟、潘學智、黃頴灝等，今日（21日）上午會見李家超，提出多項意見，律政司司長林定國、特首政策組組長黃元山亦有參與。

利用減廢政策擱置期 與社會合作推動減廢

民主思路提出，可利用香港法律界在訟辯方面的專業強項，成立國際級的訟辯培訓中心，以滿足亞洲地區特別是內地對法律訟辯的急切需要，有利彰顯香港法律服務的專業能力及服務質素。又建議政府利用減廢政策擱置期，與社會各界合作，共同促進減廢政策的落實。

「搶人才」方面，民主思路建設強化宣傳，更有系統地對外宣傳香港是個「宜居、安全、多元且充滿機遇」的城市。又提出有關制定長遠經濟發展戰略的重要性，確保政策延續性，以吸引國際投資者，推動整體經濟穩定發展。

民主思路亦提出強化愛國主義教育，通過官商民的協力合作，保育和活化愛國主義遺址，冀增強年輕人對香港歷史和國家身份的認同。