三中全會｜打造人才集聚高地　張欣宇拆解「高地」含意

中共二十屆三中全會通過《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定》，當中有3條涉及港澳，包括要鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港和澳門打造國際高端人才集聚高地。香港新方向立法會議員張欣宇認為，中央望香港吸引海外人才，同時要讓人才參與國家發展大局，而所謂「人才集聚高地」是指與國家其他地區相比，香港要做得更突出，成吸引海外人才首選之地，且吸引人才之餘亦要增值、培養人才。



張欣宇。（梁鵬威攝/資料圖片）

中央望香港在吸引人才方面較為突出

《決定》中3條提及港澳，包括19條提及要完善實施區域協調發展戰略機制；27條要鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港和澳門打造國際高端人才集聚高地；第32條完善港澳台和僑務工作機制。

至於《決定》27條列明，「支持香港和澳門打造國際高端人才集聚高地」，究竟何謂「高地」？張欣宇稱，人才「高地」用字上顯示中央希望香港與其他城市相較，在人才方面更為突出，要成為吸引海外人才的首選之地。

二十屆三中全會。（新華社）

張欣宇：需續搶人才、增值人才、培育人才

對於3部分涉港條文，張欣宇分析指，決定提及香港部份主要談及人才及聯通世界，故香港在國家層面最需要發揮的價值是吸引高端人才，而《決定》提及香港要鞏固金融、航運、貿易中心地位，本質上與聯通世界相類似。

他表示，現行的搶人才措施固然是吸引人才的一部份，惟人才體系並不止步於搶人才，香港自身環境亦要良好，發展、增值、進一步培養人才都很重要。進一步而言，香港要吸引、培養人才，並讓人才為香港改革、國家改革作出貢獻。