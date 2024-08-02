城際直通車取消｜張欣宇倡紅磡站建交通鐵路博物館 為港增新景點
撰文：吳綽詩
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城際直通車7月31日正式關閉，立法會交通事務委員會委員張欣宇今日（2日）在電台表示，紅磡站大堂的三分之二都是直通車範圍，連同之前沙中線工程辦公室等，整個站有四分之一閒置空間。他建議興建交通鐵路博物館，將地方規劃成旅遊及文化用途。
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紅磡站為交通樞紐 舊設施有條件做交通鐵路博物館
張欣宇表示，紅磡站大堂的三分之二都是直通車範圍，包括旅行社、候車區等，現時部分空間已用作港鐵「站見」展覽。除了直通車兩個月台，他指還有不少閒置的鐵路設施，例如以前直通車有貨運，以及沙中線工程辦公室，稱各部門應會商討如何拆卸及還原，認為是「幾大的重新發展地方，可以規劃。」
張欣宇補充，直通車範圍連同所有閒置設施，整個站應有四分之一空間可重新規劃。他指紅磡站是交通樞紐，而昔日貨場又是「一線維港」地段，建議發展旅遊及文化，例如興建交通鐵路博物館，將來或成為一個好景點。他認為該處不適合建商廈、住宅，因為吸引不到人流。
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張欣宇補充，上年已解散城際直通車的部門，並調配人員至高鐵或其他車站，只是因牽涉兩地，加上今年高鐵增往北京的卧舖服務，所以上月才正式公布關閉。他相信停運亦惠及本地鐵路，因東鐵線及直通車用同一條路軌，以前需優先讓路予直通車行駛，停運後會更暢通。
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