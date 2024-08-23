紐約時報報道指國家安全展覽廳企圖改寫歷史　政府斥不實、偏頗

《紐約時報》今日（23日）刊登一篇題為〈新「香港故事」：港府如何用國家安全展覽重塑城市記憶〉的報道，指歷史博物館的國家安全展覽廳採用1989年六四事件後政府制定的策略，對部份人來看是政府改寫歷史的做法。



對於該篇文章，政府認為是不實和誤導性的報道，表示強烈不滿並反對其內容偏頗。



國家安全展覽廳開幕（蘇煒然攝）

報道指展覽廳沒有提及元朗白衣人事件

《紐約時報》的報道表示，國家安全展覽廳將2019年反修例示威描繪為由西方煽動的反政府街頭抗議活動，是西方勢力破壞中國穩定陰謀的一部份，而反對派人士則認為是香港人表達民主訴求。

報道亦指展覽廳展示警方使用過的催淚彈、橡膠子彈、布袋彈和胡椒噴霧，但沒有提及元朗白衣人襲擊港鐵站內的人，也沒有提到警方對該次事件的緩慢反應。

文章引述俄亥俄州立大學名譽教授鄧騰克（Kirk Denton）說，「這個展覽的目的之一是引發人們對社會『動盪』和『混亂』的恐懼，說服香港人接受中國共產黨聲稱提供的社會穩定。」

得克薩斯大學奧斯汀分校高級研究員、曾在香港任教的天安門事件歷史學家何曉清說，有關國家安全的新展覽是北京在天安門鎮壓事件後更廣泛的「歷史操縱」運動的一部份。她說，中國領導層希望將「官方對歷史的描述印入國民記憶，強調中國是西方和日本的受害者」。

國家安全法律展區展出反修例風波時警員所用的物資（蘇煒然攝）

政府：展覽廳是要激發市民的愛國情懷

對於《紐約時報》的報道，特區政府發言人表示：「國家安全展覽廳是香港特區首個有系統地介紹國家安全的專廳。展覽廳的目的是讓參觀者認識國家安全的積極意義，包括全民維護國家安全的重要性，加強市民對國家安全的認知和理解；介紹總體國家安全觀；弘揚愛國主義精神，激發市民的愛國情懷；鼓勵市民積極參與國家安全建設，提高市民的責任感和主人翁意識；帶出香港安全、社會穩定的現況，展示香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。」

國家安全展覽廳開幕。（蘇煒然攝）

斥紐約時報虛偽、本末倒置、顛倒是非

特區政府發言人稱：「《紐約時報》的報道，完全漠視香港在2019年發生的大型、持續、重創香港社會民生經濟、無日無之、嚴重危害國家安全的暴亂和港版『顏色革命』的圖謀事實，而對《香港國安法》讓廣大香港居民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，《紐約時報》的報道實乃典型的虛偽『雙標』。」

特區政府斥《紐約時報》對展覽廳的陳述完全本末倒置、顛倒是非，又說任何外國或外部勢力試圖詆毀國家安全展覽廳的積極意義，只會自暴其短，絕不會得逞。