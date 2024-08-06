國安展覽廳｜展出反修例物資　鄧炳強回應開支：國安支出不便透露

面積超過1100平方米的國家安全展覽廳位於歷史博物館二樓，明日起免費對外開放，《香港01》記者先睹為快。其中一個展區展出反修例風波時，警員所用的物資包括黑旗、紫旗等，並展出風波期間清場等照片。展覽廳同時也展出包括由中國國家博物館所送贈的開國大典油畫，和國家航天局借出的月球土壤樣本等。



保安局局長鄧炳強參觀展廳後表示，展廳開支由維護國安的撥款中支付，不便透露詳情。



國家安全展覽廳今日開幕。（蘇煒然攝）

展覽廳分為六個展區包括播放短片的動感影院；介紹中華人民共和國的標誌、 建國歷史、「一國兩制」、國家安全 ；介紹總體國家安全觀二十個安全領域；介紹與香港特區有關的國家安全法律；介紹國家對香港特區的支持、大國長安必須築牢安全根基；以及三維短片、互動遊戲、 「國安小衛士」動畫。

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在介紹總體國家安全觀二十個安全領域的展區，有展出月球土壤，該土壤名為「明月照我還」，是在 38 萬公里外的月球採集，特色包括總體構型為三層台基上的一輪圓月，寓意「嫦娥五號 」任務成功取得中國人的第一份月球土壤樣品返回地球，祝願中國探月工程行穩致遠，照亮未來。

國家安全法律展區展出反修例風波時警員所用的物資（蘇煒然攝）

關於介紹與香港特區有關的國家安全法律展區，展出反修例風波時，警員所用的物資包括制服、黑旗、紫旗等，並展出風波期間清場等照片，簡介稱風波令香港陷入深淵，「港獨 」猖猴、「黑暴」肆虐 「攬炒」橫行，暴徒肆意打砸搶燒殺，香港曾一度出現回歸以來最嚴峻的局面 ，「一國兩制」幾乎毀於一旦，雖然最後沒有得逞，但已成為香港歷史上永遠抹不去的傷疤，是香港永遠的痛。

來到最後一個展區，其中一個比較吸引眼球的展品是長征五號B運載火箭模型，模型高 6 米，是全場體積最大 的展品，以具體地展示航天工程的成就。

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展覽廳其他展品亦包括香港國安法公布實施當日在天安門廣場飄揚的國旗、東江縱隊的駁殼手槍及抗日救國紀念章，以及雪龍二號等模型等。

國家安全展覽廳開幕，保安局局長鄧炳強（中）出席（蘇煒然攝）

鄧炳強：展廳開支按國安法撥備支付 不能透露

保安局局長鄧炳強參觀過展覽廳後說，展覽廳是維護宣傳工作的新里程碑，預計每年有十萬人次參觀。至於展廳開支，他指是根據《香港國安法》在政府收入中撥備一些做所有與國家安全相關的工作，所以細項亦是根據《香港國安法》不能夠透露。

陳國基：弘揚愛國主義精神 很有意思

政務司司長陳國基則指，「國家安全展覽廳」作為香港特區首個有系統地介紹國家安全的專廳，亦是香港首個實體國家安全教育基地。他稱特別欣賞展覽廳糅合不同的特色展品和體驗，包括「開國大典」油畫、《香港國安法》公布實施當日在天安門廣場飄揚的特大號國旗、國家航天局借出的月球土壤、國家研發的3D懸浮新體驗、「歷史長河」動感影院、互動遊戲等，深入淺出地向參觀人士介紹總體國家安全觀、弘揚愛國主義精神，實在很有意思。

原基本法委員會副主任譚惠珠稱展覽廳對了解有關香港國安的事實法律，有很大的幫助，包括提到2019年黑暴和2020年國安法後，香港出現走上由治及興之路，有國家才有穩定，亦令我們有安穩有序的社會，青年可在展覽互動中尋求答案，又希望展出的月球土壤可啟發年青人奮發向上。

基本法委員會副主任黃玉山則形容展覽廳內容豐富包括不同範疇的國家安全，由年輕人擔任講解員，充滿愛國情懷地介紹每個環節，參觀後的他感到感動又驕傲。