劉慧卿帶青年赴國家安全展　FB引駡戰李永達力撐｜政壇諸事町

國家安全展覽廳月初在尖沙咀歷史博物館開幕，民主黨前主席劉慧卿昨天（19日）帶同4名青年參觀國家安全展，不過貼文發布到社交網站Facebook後，有網民斥劉慧卿「有病」，身處英國的前黨友李永達留言力撐劉慧卿，「參觀這些展覽就等於改變立場？這種立論過份簡化。」



民主黨前主席劉慧卿昨天（19日）帶同4名青年參觀國家安全展，並發布貼文到社交網站Facebook。

國家安全展覽廳面積超過1,100平方米，介紹中華人民共和國的成立、國家象徵標誌的設計、總體國家安全觀，希望弘揚愛國主義精神，激發市民的愛國情懷。

劉慧卿昨天（19日）在Facebook發貼文，提到自己與徒弟和年輕朋友，參觀國家安全展覽，他們在國家安全展「水牌」前留影，又在長征5號運載火箭模型前合照。不過，引來不少網民留言「卿姐去攞景定贈慶？」、「笑得真開心」、「有病。想想牆內的人是被那一條法例檢控。」

民主黨前主席劉慧卿昨天（19日）參觀國家安全展覽。（劉慧卿Facebook相片）

民主黨前主席劉慧卿昨天（19日）參觀國家安全展覽，在長征5號運載火箭模型前合照。不過，引來不少網民留言。（劉慧卿Facebook相片）

前黨友李永達留言力撐劉慧卿。

前黨友李永達見狀，化身「反駁隊」回應網民對劉慧卿的質疑，他說參觀這些展覽就等於改變立場的立論過份簡化，反問網民「數一數自己屋企有無任大陸產品？你飲不飲東江水？」，斥網民的無限引申，毫無意義。他又說，劉慧卿與青年參觀，之後可以作批判性討論，形容較一般想像性討論是更好教材。