孫東訪京拜會周霽　匯報推動創科及新型工業進展

創新科技及工業局局長孫東周五（23日）繼續北京訪問行程，曾拜會國務院港澳辦分管日常工作的副主任周霽，匯報此行訪京與各國家部委會面情況、港府就推動創科和新型工業發展的工作進展。他同日亦拜會國家發改委秘書長伍浩，並出席HICOOL 2024全球創業者峰會的活動。



與周霽會晤時期間，孫東除匯報港府推動創科工作，亦介紹了河套香港園區的最新發展。此外，雙方也就發揮香港優勢，加快國際創科中心建設，服務國家改革開放大局等議題交換意見。

2024年8月23日，創新科技及工業局局長孫東（左）在北京拜會國家發展和改革委員會秘書長伍浩（右）。（政府新聞處圖片）

拜會發改委秘書長 介紹河套香港園區最新工作

孫東同日亦與國家發改委秘書長伍浩會面，介紹港府在推動創科及新型工業化的發展，以及河套香港園區的最新工作。他指出，港府已初步完成草擬河套香港園區發展的綱領性文件，包括發展方向、定位、硬件和軟件配套等，目標是今年內發布。

2024年8月23日，創新科技及工業局局長孫東（左）在北京拜會國家發展和改革委員會秘書長伍浩（右）。（政府新聞處圖片）

另外，孫東當日亦出席HICOOL 2024全球創業者峰會開幕式暨全球創業大賽頒獎盛典，以及峰會晚宴，期間與北京市領導、一眾當地的行業領軍人物、企業家與投資者交流。他並參觀峰會展館，及向北京市委書記尹力、北京市市長殷勇介紹香港的創科生態圈發展。