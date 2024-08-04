全民運動日2024｜官員齊參與　鄧炳強孫玉菡觀奧運直播支持國家隊

今日（4日）是「全民運動日」，康文署免費開放轄下大部分康樂設施，並在各區指定體育館舉辦免費康體活動。行政長官李家超與文化體育及旅遊局局長楊潤雄，及一眾官員包括保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡等亦分別去到不同區的體育館參與活動。



孫玉菡（前排左三）及鄧炳強（前排右四）一同到九龍公園體育館，與市民玩花式跳繩及健體操等運動。（勞工及福利局Facebook圖片）

鄧炳強孫玉菡到九龍公園體育館 觀奧運直播支持國家隊

鄧炳強與孫玉菡一同到九龍公園體育館，與市民玩花式跳繩及健體操等運動。鄧炳強於社交媒體指，「大家呢排睇奧運都睇到技癢，趁呢個時候就建立運動習慣，一齊做運動keep fit!」孫玉菡亦在其社交媒體表示，在油尖旺民政事務專員余健強陪同下，率先欣賞今屆首次成為奧運正式比賽項目的霹靂舞示範表演。

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兩人亦於體育館現場觀看奧運羽毛球女單四強賽直播，支持國家隊運動員。孫玉菡表示，大家每日運動半小時之餘，亦要繼續為仍在巴黎參與奧運比賽及接下來參與殘疾人奧運會的中國香港運動員打氣，期望他們取得好成績。

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戴尚誠由不中靶 最後一槍命中10環

房屋局署理局長戴尚誠亦去到青衣體育館，欣賞學生表演花式跳繩，及嘗試多項室內運動，包括划艇機、投壼和射擊。正休假的局長何永賢於社交媒體上撰文說：「Victor（戴尚誠）一副眼鏡、單手持槍，同事笑言這個射擊架勢頗有奧運選手風範。」又指在教練專業指導下，戴尚誠由最初不中靶，到最後命中兩次9環，並在最後一槍命中10環，形容「樂趣無窮」，指相信這類型需要高專注力和承受大壓力的較靜態運動，非常適合在香港發展。

房屋局署理局長戴尚誠亦去到青衣體育館，欣賞學生表演花式跳繩，及嘗試多項室內運動。（何永賢 Winnie Ho Facebook圖片）

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楊潤雄則陪同行政長官李家超到大埔東昌街體育館參與活動，他表示，場面相當熱鬧，特區政府主要官員亦身體力行，分別前往各區體育館與民同樂，一齊響應「全民運動日」。

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廖振新：欣賞江旻憓及張家朗憑着永不放棄的香港精神

運輸及物流局署理局長廖振新亦到沙田源禾路體育館支持全民運動日，並親身上陣學習劍擊基本技術。他在社交媒體上表示，對劍擊運動員江旻憓及張家朗憑着永不放棄的香港精神，後來居上，勇奪奧運金牌，感到非常鼓舞，並被張家朗的金句「勿因身處小地方而放棄」而感動，深信運動可以為年輕人創造無限可能。他同時感謝所有代表香港征戰奧運的運動員，相信全港都會為他們的努力、堅持與成就感到驕傲。

他表示，高水平的競技運動雖然不是人人能參與，但普及體育卻是每個人都可以參加，希望大家因應個人興趣「日日運動半個鐘、健康快樂人輕鬆」。

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另外，署理環境及生態局局長黃淑嫻及創新科技及工業局局長孫東亦分別到石塘咀體育館及土瓜灣體育館參與活動。醫務衞生局局長盧寵茂亦同到到體育館與市民一起賽艇、踢毽子和打乒乓球。