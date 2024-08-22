孫東訪京　向工信部副部長介紹香港新質生產力發展佈局

創新科技及工業局局長孫東今日（22日）訪京，拜會工業和信息化部副部長張雲明，介紹香港在新質生產力和新型工業化發展的佈局，以及討論香港如何主動對接國家發展戰略。



孫東向張雲明介紹香港新型工業化發展，包括推動人工智能和機器人、生命健康科技、先進製造與新能源、第三代半導體等產業情況，以及河套深港科技創新合作區香港園區和新田科技城在支持香港的科技產業發展的部署。

到訪衞健委介紹香港生命健康科技發展

孫東亦到訪國家衞生健康委員會，拜會衞健委副主任曹雪濤，介紹香港推動生命健康科技研發與產業發展的情況，以及河套合作區香港園區的總體規劃佈局和發展方向，雙方就促進創新要素在河套合作區實現跨境便捷流動交換意見，當中包括探討內地醫療數據及生物樣本在安全有序的原則下能跨境流動，在香港園區作科研或臨床試驗用途。

之後孫東出席了2024世界機器人大會，在大會主論壇第一篇章「產業發展」中「全球機器人發展與治理」專題對話中，與嘉賓討論機器人未來在技術創新的發展趨勢和應用。

同日，孫東一行訪問一間智能化系統解決方案供應商，參觀智能體驗中心，並了解企業的業務發展、關鍵技術和核心產品，以及推動科技成果創新轉化的業務。