新民黨邀請專家討論低空經濟　香港可大力研發地面設施

國務院總理李強在《政府工作報告》提到，要積極推動低空經濟，然而本港城市環境存在挑戰。新民黨昨晚（22日）邀請城市化和環境規劃專家Barry Wilson演講，分析低空經濟的成功例子與阻力。



全球專注軟硬件 地面設施欠缺研發投資

Barry Wilson說，中國內地、英國和美國都有不同的低空經濟商業模式，指無論是垂直行業整合或外判合作的模式都有成功例子。然而，發展低空經濟亦存在阻力，包括噪音滋擾、安全隱患、城市規劃、法律規管及設施配套。

理論上，現時軟件和硬件技術已足夠應付低空送遞服務，但全球均欠缺發展低空經濟所需的地面設施的研發和投資 ，包括飛行器的降落設施、充電設備、中轉站等。

香港可先在市區以外地點試行

若香港要發展低開經濟，Barry Wilson建議可針對地面設施的研發和創新，因為其他國家和地區，較重視飛行器和軟件的研發，而忽略了這方面的投資。他亦建議在市區以外的地方進行低空經濟試行計劃，趕及在北部都會區落實前，進行低空經濟的可行性研究，以在北部都會區和新市鎮的城市規劃中部署。

對於飛行器的安全問題，Barry Wilson引用數據說飛行器將不會構成主要的安全疑慮，但市民對飛行器的安全性觀感才是其中需要克服之處。他亦表示飛行速遞可用於醫療運輸、表演娛樂和重要文件速遞，亦認為可創造新的就業機會。