無人機足球社區計畫啟動　盼推動低空經濟　也助獨居長者融入社區

撰文：鍾蒨宜
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無人機足球社區計畫今（3日）舉行啟動禮，無人機運動總會教練即場指導民操作無人機足球，讓市民感受箇中樂趣與挑戰。 活動由民政事務總署、深水埗民政事務處贊助，為賀國慶活動之一，主辦機構指，希望活動能吸引獨居長者參與，從而讓他們融入社區。啟動禮上，全國政協委員，九龍社團聯會理事長徐莉致辭時表示，無人機技術能推動低空經濟發展，社區舉辦比賽讓市民可以親身參與低空飛行活動，從而培育低空經濟新型態，亦為高質量教育提供新借鑑。

無人機足球與足球規則相若，參加者控制無人機足球，並射入對方龍門便能得分。（鍾蒨宜攝）

設社區共融組　凝聚社區

活動分為推廣期、訓練期、比賽期，計劃尾聲將舉行社區共融組（不同年齡層）、家庭組、長者組及青少年組賽事，總共為期八個月，讓大眾能從認識無人機足球開始，到參與社區比賽。主辦機構滬港同心協進會主席郭彥麗稱，推廣期從六月至今，由小至四歲、大至九十多歲的長者均有參與，她期望挑戰性、遊戲性兼備的無人機足球能凝聚社群，激發對科技的熱情，共同建設和諧共融社區。

她續指，起初認識無人機足球，發現其遊玩門檻不高，尤其適合長者及傷殘人士。有見獨居長者人數漸增，她盼活動能吸引隱蔽長者更多參與社區，令他們的精神健康得以改善。為此，比賽設計「社區共融組」，讓長者亦能認識街坊鄰里，在日常生活中亦可以互助，盼能改變鄰里互不相識、不打招呼的現況。

樂見長者投入得　「不捨得放下遙控」

為令長者更容易上手，郭指一隊的人數由傳統的五個減至三個，龍門亦擴大，更易入球。她笑說，長者在初次接觸時都會因為是新科技而有點害怕，但熟悉後卻「捉住無人機遙控不捨得放下」。她說，對長者而言無人機等新科技感覺遙遠，讓他們親身接觸亦能讓他們緊貼現代科技發展。

滬港同心協進會主席郭彥麗稱，盼活動能讓隱蔽長者融入社區。（鍾蒨宜攝）
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全國政協委員，九龍社團聯會理事長徐莉致辭時表示，無人機足球計劃深入社區涵蓋長者、家庭、青少年等不同人群，融合科技、教育、鄰里互助，十分有意義。同時，推動計劃也為新質生產力帶來新助力，符合兩會期間國家希望加快發展新質生產力，推進中國式的現代化建設。她又提到，無人機技術能推動低空經濟發展，社區舉辦比賽讓市民可以親身參與低空飛行活動，從而培育低空經濟新型態，亦為高質量教育提供新借鑑。

立法會議員讚賞　配合新質生產力發展

立法會議員邵家輝、陳凱欣、梁文廣出席啟動禮。邵家輝表示，活動配合立法會近期經常討論的新質生產力、低空經濟等議題，期待活動將無人機帶入社區。陳凱欣指，活動很好地向市民推廣新質生產力，又感謝機構努力覓得場地進行活動。梁文廣則稱，相信活動能培育更多對無人機行業有興趣的年輕人。

由六月初起，美孚新邨孚佑堂（逢星期三、日）、深水埗街坊福利事務促進會、白田社區會堂內舉辦過27場體驗課，每次約有40人參與。活動由六月舉行至十一月，公眾可透過滬港同心協進會社交媒體報名參與。

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