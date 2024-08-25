無人駕駛｜西九文化區線、科學園線今明兩年試行　林世雄感到鼓舞

元朗錦綉花園的5G自動駕駛穿梭小巴，明日起可讓登記的居民免費試搭。 運輸及物流局局長林世雄今天（25日）表示感到非常雀躍，預計今年第四季至明年，再多兩條自動駕駛巴士線試行，分別是來往香港故宮博物館至M+的免費穿梭巴士，以及來往科學園至港鐵大學站的小巴。



元朗錦綉花園的5G自動駕駛穿梭小巴，8月26日起可讓登記的居民免費試搭。（黃浩謙攝）

林世雄在社交網站Facebook表示， 元朗錦綉花園兩輛5G自動駕駛穿梭小巴，獲政府「智慧交通基金」資助約2,000萬元引入，分別是9座位及12座位，和世界各地的無人駕駛技術水平相若。 除了提供資助，運輸署過去一年擔當申請人與部門之間的橋樑，多次到現場視察，協助項目符合相關規管要求，運輸署亦提供適切的意見，形容項目成功落地，是結合政、產、學、研力量的成果。

元朗錦綉花園的5G自動駕駛穿梭小巴，8月26日起可讓登記的居民免費試搭。（黃浩謙攝）

元朗錦綉花園的5G自動駕駛穿梭小巴，8月26日起可讓登記的居民免費試搭。（黃浩謙攝）

明日起元朗錦綉花園居民可免費試搭自動駕駛穿梭小巴，對於香港在自動駕駛的實踐領域前進了一大步，林世雄感到非常雀躍，亦期待居民體驗後的反響，為自動駕駛技術於香港的發展提供意見及參考。

他預告今年第四季至明年，將再有2個由「智慧交通基金」資助的新測試項目落地，包括是來往香港故宮博物館至M+的免費穿梭巴士，以及來往科學園至港鐵大學站的小型巴士，透過行組繁忙的迴旋處及公共交通交匯處，測試自動駕駛功能。

元朗錦綉花園的5G自動駕駛穿梭小巴，8月26日起可讓登記的居民免費試搭。（黃浩謙攝）

該小巴為「第四級無人駕駛」，即有駕駛員在場、但全程自動駕駛。若有任何異常，駕駛員可以隨時掌控車輛。（黃浩謙攝）

此外，香港國際機場「航天走廊」將提供自動駕駛服務連接「航天城」和港珠澳大橋香港口岸，林世雄相信，隨著自動車及車聯網一日千里的發展，技術將會讓更多市民受惠。

元朗錦綉花園的5G自動駕駛穿梭小巴，8月26日起可讓登記的居民免費試搭。（黃浩謙攝）