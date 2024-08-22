直擊無人駕駛穿梭巴｜元朗錦綉花園下周起屋苑內行駛　限速30公里

汽車科技研發中心（APAS）研發住宅園區「5G自動駕駛」項目今日（22日）於元朗錦綉花園進行試行，居民將於本月26日起將可使用無人駕駛穿梭小巴服務。



研發中心指，項目花近兩年籌備，包括高清地圖採集、人工智能算法開發、模擬測試、現場調試及安全測試的技術研究。



APAS行政總裁張梓昌指出，為期兩年的準備期中，測試期佔去一年。由於車輛在內地進行開發及組裝，因此要為在港駕駛作一系列準備，包括讓人工智能認識香港駕駛標誌、紅綠燈，車輛抵達香港後再做試行；開發成本約1,900萬元，由政府智慧交通基金贊助。

在開發及測試過程中，張表示沒有太大困難，僅在落地試行上發現有細節需要調整，如在車站停下時車輛不夠「埋站」，經調整後小巴更近車站停泊，方便居民上車。

APAS 行政總裁張梓昌指出，車輛在內地進行開發及組裝，再在港進行測試。（黃浩謙攝）

最受關注的莫過於安全問題，目前該小巴為「第四級無人駕駛」，即有駕駛員在場、但全程自動駕駛。他指出，若有任何異常，駕駛員可以隨時掌控車輛；而駕駛員本身是駕駛錦綉花園路線的冠忠巴士司機，在擔任駕駛員前，亦會向他們解說無人駕駛小巴的運作。張又指出，每輛車已購買保險，若不幸發生意外的話，則按照一般車禍處理。

項目於元朗錦綉花園推行，張形容選址合適，因路面較闊，和街路相似，同時亦有其他車輛及單車行駛，也有速度限制。

張表示，已有其他屋苑及機構接觸研發中心，但暫時未能給予更多詳情。對於未來拓展至市區路面行駛，他認為香港發展無人駕駛「需要一步一步」，因香港路面較窄、也缺乏開發車輛的場地，但他相信隨著國內外持續發展無人駕駛技術、香港公共交通工具司機減少，未來繼續發展無人駕駛是「正確方向」。

他期望通過是次項目收集意見及數據，為政府將來製作相關發展藍圖提供數據，未來亦會與政府積極探討發展第五級無人駕駛，即全自動駕駛的可能。

自動穿梭小巴將圍繞錦綉花園主道的七個車站行駛。行走路線涵蓋3至9號巴士站的環迴路路段，路線全長為約 2.5公里，車程約二十分鐘。車上配備5G接收器等十五種感應器、亦於屋苑內安裝智能燈柱作實時監察。車輛的行駛時速限制為一小時30公里。服務時間為星期一至五上午9時至傍晚6時（公眾假期除外），惡劣天氣（紅雨、黑雨、八號風球或以上）會停止服務。