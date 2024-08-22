記者試坐無人駕駛穿梭巴見埋站「耷一耷」　錦綉花園有居民欲試

元朗錦綉花園居民於下周一（26日）起可以乘搭屋苑內無人駕駛穿梭小巴。研究方今日（22日）舉行傳媒預覽，記者親身試坐，感覺和人手駕駛分別不大，自動駕駛速度僅稍慢一些，當車埋站時稍微「耷一耷」在屋苑內最高時速20公里。雖是無人駕駛，但其實仍有司機坐在駕駛座，以便有有常可隨時掌控。



有受訪錦綉花園居民表示願意嘗試，稱沒什麼可擔心，「飛機都可能爆炸，有運就無事！」有人則仍害怕無司機駕駛，因此不打算使用。



自動駕駛穿梭小巴的載客量分別為12座位及8座位（包含輪椅位），車輛較細小。座位和一般巴士座位尺寸、舒適度相若。座位亦設有安全帶感應器，確保乘客配戴好才出發。

駕駛座仍坐着司機 雙手離開駕駛盤

即使為「無人駕駛」小巴，駕駛座上仍有駕駛員，雙手離開駕駛盤，但若有異常可隨時掌控。為體驗人手駕駛和無人駕駛有何不同，開始和尾段由司機人手駕駛，中間路段為自動駕駛。

總結電子屏幕上顯示的駕駛速度，無人駕駛稍慢，但實際未必能感受到其分別。人手駕駛的速度約每小時20公里，位於減速帶車速約15公里；而無人駕駛的車速為15至20公里，位於減速帶車速為10公里。

由於錦綉花園內有19個減速帶、路面亦有不平，因此不論人手或無人駕駛，都會使用較慢車速行駛，否則會影響乘坐體驗。此外，無人駕駛狀態下較能明顯感受遇到其他車輛切線時收慢車速、「埋站」時稍微「耷一耷」，但多數感覺平穩，不太影響整體乘車體驗。

受訪居民有人願意嘗試 有人仍害怕無司機駕駛

受訪錦綉花園居民表示願意嘗試無人駕駛小巴。90多歲的張婆婆表示，會乘搭無人駕駛小巴，又表示沒什麼可擔心，「飛機都可能爆炸，有運就無事！」馮先生認為世界各地都正發展無人駕駛，相信現時技術成熟，不擔心意外。

譚女士則指，即使知道有司機但仍會害怕，且因為住在街尾，和車站有距離，因此不打算使用無人駕駛小巴。

上車前居民需掃描二維碼。（黃浩謙攝）

全段車程需時約20分鐘，路線圍繞錦綉花園主道的七個車站。要乘搭自動駕駛小巴，需要居民登記二維碼，在上車位置掃描。小巴亦有應用程式顯示行車位置、剩餘座位等資訊，方便市民得知實時資訊。