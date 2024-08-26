香港要改革｜李家超：改革實現更好發展　林定國：普通法制不能變

中央宣講團結束在本港有關三中全會精神的宣講會後，行政長官李家超繼參與早上一場閉門宣講會後呼籲本港要以改革為己任後，下午的公開宣講會後再在社交媒體發文，再次表示期望本港各界以進一步全面深化改革為己任，在各自崗位上將二十屆三中全會精神融匯貫通，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出貢獻。他指，香港要通過進一步改革實現更好發展。



三名司長也分別發文分享感受，其中律政司司長林定國指研判和決定什麼要變、什麼不要變、要變的話怎樣變，是改革成功關鍵，構成香港獨特優勢的根本制度例如普通法制度必須牢固、不能變。



李家超出席三中全會精神宣講會（廖雁雄攝）

沈春耀（右）與王文濤專程來港出席宣講會，為香港各界解讀三中全會精神（廖雁雄攝）

李家超稱衷心感謝中央對香港特區的高度重視和大力支持，中央宣講團成員、全國人大憲法和法律委員會副主任委員、全國人大常委會法制工作委員會沈春耀主任，和中央宣講團成員、商務部黨組書記兼部長王文濤來港，向社會各界宣講二十屆三中全會精神，令與會者和廣大市民對二十屆三中全會精神有更深刻、更深層次的認識和理解。

李家超冀各界以進一步全面深化改革為己任

他指，這對本港深入理解和領會二十屆三中全會精神有十分大的幫助，相信大家從中獲益良多、受益不淺。二十屆三中全會不但引領國家邁向中國式現代化和高質量發展，對香港的長遠發展、長治久安同樣至關重要。他期望與會者及廣大市民學習和領會二十屆三中全會精神，以更積極進取、務實擔當、不怕苦、不畏難的精神，積極識變、應變、求變，以進一步全面深化改革為己任，在各自崗位上將二十屆三中全會精神融匯貫通，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出貢獻。

他又指，面對紛繁複雜的國際形勢，香港要通過進一步改革實現更好發展，既要進一步發揮「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，也要在推動自身發展和與內地高度融合發展的進程中，不斷致力尋求政策、機制、體制的創新突破，持續鞏固及提升自身優勢，以香港所長貢獻國家所需，助力國家「走出去」、「引進來」，為促進國家與香港的高質量發展和中國式現代化建設而努力。

陳國基指社區客廳是補足劏房做不到的功能。（夏家朗攝）

陳國基：政府會主動作為 以達致成國際高端人才集聚地目標

政務司司長陳國基則稱，非常認同在國家決心進一步推動全面深化改革和中國式現代化之下，香港國際化的角色愈顯重要，所擔當「引進來」和「走出去」的角色愈來愈大。三中全會提出支持港澳打造國際高端人才集聚高地，特區政府近年亦先後推出多項招才引智的措施，包括開設「高端人才通行證計劃」、設立「人才服務辦公室」、放寬各類型的人才簽證，以及落實「資本投資者入境計劃」等。

他指，過去一年多，高端人才通行證等計劃吸引超過34萬宗申請，當中逾21萬宗獲批，反映香港優勢依然，全球人才用行動對香港投下信心的一票。香港擁有高度開放和國際化的條件，有著吸引人才的顯著優勢，特區政府會主動作為，以達致配合國家和特區發展建設成為國際高端人才集聚地的目標。

陳茂波（歐嘉樂攝）

陳茂波：要打好「一國兩制」這張「特色牌」

財政司司長陳茂波則表示，非常感謝沈主任和王部長的精彩講解，讓他們能在日常工作中可更全面正確貫徹三中全會的重要精神，更準確對接好國家的發展戰略和部署，更積極貢獻「香港力量」，尤其在「三個中心」、「一個高地」方面。他指，香港要打好「一國兩制」這張「特色牌」，充分發揮香港在創科方面與內地的協同發展。

他又稱，要把學習領會到的三中全會精神，與香港實際情況結合起來，以創新思維、勇於擔當，以識變、應變、求變的態度紮實推進工作，在助力國家實現「中國式現代化」強國建設的新征程中積極貢獻香港力量，並為自身取得更長足的發展而努力奮鬥。

6月28日，《香港01》舉行八周年酒會，林定國到場。（蘇煒然攝）

林定國：普通法制屬獨特優勢 不能變

律政司司長林定國則指，香港實施的普通法制度，正是香港在「一國兩制」下的獨特制度優勢之一，必須用好這個制度優勢，更積極參與國家涉外法治建設，這亦是律政司過去及未來的工作重點，具體措施包括建構國際調解院總部、設立國際法律人才培訓學院、爭取擴大「港資、港法、港仲裁」適用範圍等。

他指，研判和決定什麼要變、什麼不要變、要變的話怎樣變，是改革成功關鍵。《決定》對如何推行改革作出非常重要及清晰的指導。改革原則六個堅持之一，是「堅持以制度建設為主線，加強頂層設計、總體謀劃，破立並舉、先立後破，築牢根本制度，完善基本制度，創新重要制度。」

他又指，國家主席習近平早前中共中央召開黨外人士座談會中指出「改革要重視謀劃，更要找好落實，要發揚釘釘子精神，樹立和踐行正確政績觀、察實情、出實招、求實效，堅決防止和克服形式主義，切忌搞徒有其表的形象工程、勞民傷財的政績工程。制定好實施方案，做到精準施策、適時適度、盡力而為、量力而行，切忌脫離實際。堅持穩中求進工作總機調，注重先立後破，不能未立先破。」在香港正積極主動識變應變求變時，上述原則必定同樣適用。

他強調，構成香港獨特優勢的根本制度例如普通法制度必須牢固、不能變；如何更好發揮這些制度優勢，則應從改革機制上入手，但必須穩中求進、先立才後破，一步一步、一點一滴落實推行，這也應是《決定》最後一段第60段「以釘釘子精神找好改革落實」的要義。

公務員事務局局長楊何蓓茵（歐嘉樂攝）

楊何蓓茵鼓勵公務員認識三中全會背後思路

公務員事務局局長楊何蓓茵指，與改革離不開的是開放，三中全會清晰地確定了國家堅持高水平對外開放的政策。香港在國家的改革開放中有著獨特的角色，四十多年前如是，今天和未來仍是。香港必須更積極融入國家發展大局，才能繼續發揮「一國兩制」制度優勢，在發展道路上走得更遠。

她又指，在新時代，新征程上，國家開放大門只會越開越大，永遠不會關上，香港必須積極求變，提升自身的優勢，找出在這個時代如何與國家的發展更好對接，做好為國家聯通世界的橋樑工作，不能一成不變，固步自封。改革的精神對香港同樣重要。她指，公務員須支持特區政府做好未來發展的規劃工作，所以公務員尤要理解並貫徹三中全會的精神，在各自範疇的規劃和制度完善工作中，以問題導向，如有需要便應提出深層制度改革，不可囿於一隅。她鼓勵全體公務員認識三中全會精神的內涵及其背後思路，思考如何在日常工作中加以實踐，與各行各業以及香港市民攜手謀劃、建設更美好的未來！