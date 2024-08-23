澳門特首選舉｜下周四展開提名　選管會：不因賀一誠棄連任改日程

澳門行政長官選舉將於10月13日舉行，提名期下周四（29日）展開，下月12日結束。行政長官選舉管理委員會主席宋敏莉被問到現任特首賀一誠不競逐連任，會否影響選舉日程，包括會否為潛在候選人提供更多準備時間時稱，無論誰人有意參選，選管會都完全會按日程辦事，不會有特別的處理方法。



被問及澳門終審法院院長岑浩輝如決定參選，會否對法院人事帶來影響，她則指留意到對方正考慮參選，但暫時與選管會工作無關，不會作任何預測或評論。



澳門行政長官選舉下周四展開提名期（澳門政府網頁）

有意參選的人士，需獲最少66名選委會委員聯合簽署提名，並要在期內交回表格；亦要簽署並提交聲明書，真誠聲明擁護澳門特區《基本法》，及效忠中華人民共和國及澳門特區。

行政長官選舉管理委員會主席宋敏莉被問到現任特首賀一誠不競逐連任，會否影響選舉日程，包括會否為潛在候選人提供更多準備時間時稱，無論誰人有意參選，選管會都完全會按日程辦事，不會有特別的處理方法。她強調，選管會是按照《行政長官選舉法》相關規定，訂出特首選舉日程表，並已上載至選管會網站。

澳門行政長官選舉管理委員會（澳門政府網站）

選管會主席宋敏莉稱會按日程辦事（澳門政府網站）

宋敏莉表示，提名期結束後，選管會將進行可接納性審查工作，包括將提名人資料交由維護國家安全委員會審查，裁定參選人是否擁護《基本法》及效忠特區等；一旦委員會認為不符合條件或資格，會發出具約束力的審查意見。

十月舉行的澳門特首選舉或改在中葡綜合體進行投票（澳門政府網站）

投票擬改中葡綜合體進行

至於投票地點，宋敏莉說，過去兩屆澳門特首選舉，都在俗稱「澳門蛋」的澳門東亞運動會體育館進行，目前正考慮今屆改在中葡綜合體進行。她指，秘書處及選管會代表已視察場地，認為中葡綜合體交通、周邊及內部情況條件不錯，適合進行選舉；選管會稍後會再視察場地，適時公布決定。