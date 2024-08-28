岑浩輝選特首｜競選辦包括金融、社會服務界　律師李煥江為代理人

澳門終審法院前院長岑浩輝今日（28日）參選，宣讀參選宣言之餘，亦介紹競選辦團隊。當中包括擔任選舉代理人的澳門律師、澳門法學協進會會長李煥江；辦公室主任則是澳門銀行公會主席、全國政協委員葉兆佳；澳門街坊總會理事長陳家良擔任辦公室副主任。



岑浩輝(右二)宣布參選澳門特首，與競選辦團隊包括陳家良(左一)、李煥江(左二)和葉兆佳(右一)合照。（梁鵬威攝）

岑浩輝表示，競選辦是綜合複雜的系統辦公室，既要對外、亦要對內，需要通過競選辦公室聯繫社會階層。他表示，競選辦有起草研究政綱部門、有負責聯繫新聞界、有聯繫社區的部門，主要考慮各界協助他完成選舉工程。他又稱，有年輕人和義工提供協助，歡迎大家通過參選活動了解特首選舉這個政治性選舉活動。

岑浩輝(左三)宣布參選澳門特首，與競選辦團隊包括陳家良(左一)、李煥江(左二)和葉兆佳(左四)合照。（梁鵬威攝）

參選根本動力源於貫徹一國兩制方針

岑浩輝開場發言時表示，參選的根本動力，源於全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，推進強國建設、民族復興偉業的時代召喚；源於新時代新征程守護澳門長期繁榮穩定，展現澳門新擔當新作為的強烈使命；源於共創澳門美好明天，讓廣大市民過上更美好生活的初心願望。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

選舉工程要依法有序進行 故選擇律師李煥江作代理人

被問及組織競選辦負責人基於甚麼考慮，岑浩輝直言自己表達參選意向，到正式參選時間較短，選委來自社會各界，首先要得到代表社會各界的選委支持，認為此舉十分重要。

第二，他表示要短時間要推進一系列選舉工程，需要確保依法有序進行，故選擇律師擔任競選辦代理人。他續解釋指，參選人要與選管會緊密配合，涉及很多法律手續程序，所以考慮律師作為代理人，又稱「當然我都可以做，但我唔得閒去做；我搞法律幾十年、搞司法幾十年，一樣可以做，但都要律師幫我」。岑表示，當初邀請李煥江時，李義不容辭、愉快接受邀請。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

工商金融界發達 社會服務界是發展基礎 均須代表協助競選

他再進一步介紹競選團隊，稱澳門是一個工商業非常發達地方，工商金融界要有代表溝通，而僅僅溝通亦並不足夠，更需要有能力協助他競選行政長官，故邀請葉兆佳提供協助。岑又稱，社會服務界、傳統愛國愛澳團體是發展基礎，故社會服務界別找到陳家良協助競選。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

此外，澳門歸僑總會副會長黃玉詩負責競選辦公關部、澳門新聞工作者協會理事長胡根負責競選辦媒體新聞部。黃玉詩是上屆賀一誠參選的競選公關，而胡根則是《大眾報》社長，今日記者會第一條問題就是由《大眾報》提問。