李家超：遼寧、香港均發展科技創新　可攜手促進產業轉型

香港遼寧社團總會成立慶典暨遼港經貿合作交流大會今日（28日）舉辦，行政長官李家超及遼寧省委書記郝鵬出席。郝鵬表示，希望與香港推動科技創新，加強聯合研發，共同開拓國際市場。



李家超（右）在禮賓府與遼寧省委書記郝鵬（左）會面。（行政長官辦公室）

歡迎遼企利用香港「走出去」

活動前，李家超在禮賓府與郝鵬會面，政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。

李家超表示，香港一直是遼寧省最大的外資來源地，歡迎更多遼寧企業繼續善用香港作為當地企業「走出去」和把外資「引進來」的首選平台。

李家超觀迎郝鵬率團訪港，稱可在港多走走、看看，「體驗由治及興的新動能、新發展」。他表示遼寧是東北經貿、文化樞紐及製造強省，產業基礎深厚，在東北全面振興中展現擔當及作為。而香港在「一國兩制」下，擁有「背靠祖國、聯通世界」的優勢，擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，且擁有開放的營商環境。

李家超續指，二十屆三中全會的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，要求加快構建新發展格局、牢牢把握高質量發展首要任務，因地制宜發展新質生產力。他稱，遼寧正創建科技創新高地，香港也正全力加強科技創新，培育新興產業，建設國際創新科技中心。他希望兩地可以攜手促進產業轉型升級，推動新質生產力發展。

李家超還表示，未來將繼續組織更多港人到遼寧交流，感受東北文旅資源，體會東北文化軟實力。

香港遼寧社團總會成立慶典暨遼港經貿合作交流大會。（何夏怡攝）

郝鵬：冀與港共同開拓國際市場

遼寧省委書記郝鵬表示，香港遼寧社團總會的成立，是在港遼寧人多年來的共同心願，對於促進遼港兩地高水平的合作、推動香港及遼寧融入全國發展大局具有重要意義。

郝鵬續指，國家出台了一系列政策措施助力遼寧發展，如今省內眾多重大創新平台建設加快推進，一批關鍵核心技術正在實現重大突破，傳統產業正不斷向高端化、智能化、綠色化轉型。郝鵬表示，希望與香港推動科技創新，加強聯合研發，強化人才交流，並爲企業「走出去、引進來」搭建通道，共同開拓國際市場。他稱，「山海不邊遠，遼港一家親，熱誠歡迎香港各地的朋友到遼寧走一走、看一看。」