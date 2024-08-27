大灣區經濟總量超14萬億　李家超：續善用大灣區為青年拓發展空間

第五屆粵港澳大灣區傑出青年企業家頒獎典禮，今日（27日）下午在會展舉行。行政長官李家超表示，香港會繼續善用作為大灣區核心城市的地位，為各界尤其是青年開拓發展新空間。而中聯辦副主任劉光源亦讚揚港府不遺餘力地助力青年投身大灣區發展，未來要繼續深化粵港澳三地合作。



大灣區創全國九分之一經濟總量

全國政協常委、粵港澳大灣區企業家聯盟主席蔡冠深表示，中共中央總書記習近平指出，改革已經進入攻堅期、深水區，這對粵港澳大灣區建設提出全新要求。

他續指，按照最新統計，粵港澳大灣區創造了超14萬億元經濟總量，是「以不到全國0.6%的國土面積，創造全國九分之一經濟總量」，對經濟貢獻大。深圳、香港、廣州科技集群已連續四年被評為全球創新指數第二名。

第五屆粵港澳大灣區傑出青年企業家頒獎典禮，全國政協常委、粵港澳大灣區企業家聯盟主席蔡冠深致辭。（大會提供）

李家超：會繼續支持青年人才在港打拼

李家超透過視頻致辭，表示二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出重要決定，其中提出要深化粵港澳大灣區工作。他表示，在國家大力支持下，香港會繼續善用作為大灣區核心城市的地位，為各界尤其是青年開拓發展新空間，以貢獻國家發展。

李家超續指，粵港澳大灣區企業家聯盟成立以來，積極推動企業合作交流，為青年搭建平台、幫助一展所長。他又指，港府推出粵港澳大灣區青年創業資助計劃，目前已經培育217對青年創業團隊，當中70多個團隊已在深圳、廣州、珠海落戶。他表示港府會繼續支持及鼓勵青年人才在大灣區打拼，堅持夢想、開拓視野、勇於實踐。

李家超表示，香港會繼續善用作為大灣區核心城市的地位，為各界尤其是青年開拓發展新空間。（大會提供）

籲持續深化粵港澳三地合作

劉光源引述去年4月習近平在廣東考察時強調，「使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地」，稱為推進粵港澳大灣區建設指明了前進方向。劉光源讚揚港府不遺餘力地助力青年投身大灣區發展，並表示青年企業家最具創新意識、擔當精神、合作視野、開放精神。他續指，面向未來，要繼續深化粵港澳三地合作。

李偉農指大灣區迎來新質生產力背後的革新變化

澳門經濟財政司司長李偉農表示，現時粵港澳大灣區是投資者熱土，在複雜多變的外部經濟環境之下，國家加快發展新質生產力，大灣區也將迎來新質生產力背後的革新變化，是機遇也是挑戰。他表示，青年企業家處於變革時代，要迎難而上，抓凖自身優勢和發力點，展現社會擔當精神，為國家所需發揮所長，貢獻力量。