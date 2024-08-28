陳茂波到訪南京　指兩地可在科研等四方面加強合作

財政司司長陳茂波今日（28日）到訪南京，出席SmartHK蘇港高質量發展合作大會，提出香港與江蘇可從四方面加強合作，包括結合兩地科研優勢。



陳茂波在SmartHK蘇港高質量發展合作大會致辭。（財政司司長辦公室）

可在港融資、管理供應鏈、加強文創合作

陳茂波在致辭時表示，兩地可以在四方面加強合作，一是利用香港的國際金融市場，為江蘇企業拓展融資新渠道；二是善用香港的專業服務平台和優勢，打造跨國供應鏈管理中心；三是結合兩地科研優勢，開啓科技創新合作新篇章；四是加強文創産業合作，共同講好中國故事。他歡迎江蘇和長三角地區的企業以香港作為平台，拓展全球業務，並歡迎當地人才來香港發展事業。

貿發局主席林建岳提到，兩地商界可推動江蘇企業夥拍香港的專業服務轉型升級、善用香港的營商平台邁向國際，促進兩地高質量發展。

江蘇副省長方偉則表示：「蘇港高質量發展合作是紫金山與獅子山的比肩輝映，科技創新是高質量發展的第一動力，可以依託江蘇的產業優勢、市場優勢與香港的科研優勢、金融優勢來推動科技創新與產業創新的深度融合，共同助力高水準科技自立自強。」

拜會許昆林 討論雙邊合作情況

陳茂波下午拜會了江蘇省省長許昆林，交流兩地金融、貿易、創科、教育、文化等情況。林建岳、西九文化區管理局董事局主席唐英年、署理投資推廣署署長蔣學禮、工業專員（創新及科技）葛明、科技大學校長葉玉如等亦參與會見。

陳茂波也參訪了江蘇省香港商會，與當地到香港投資的商界會面，了解他們在港的經營情況，並就兩地的經濟和營商環境等議題深入交流。