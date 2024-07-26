陳茂波：發展新質生產力要因地制宜　香港根本優勢是「一國兩制」

撰文：馮子健
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智庫「治港新政」今日（26日）舉行「香港新質生產力研討會」。財政司司長陳茂波致辭稱，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求，三中全會強化、深化改革，其中健全因地制宜發展新質生產力體制是重要一步，培育新產業、開拓新業態都是發展新質生產力明確任務。

他表示，因地制宜是發展新質生產力要素，要結合新生產力與地區特點，按照優勢抓準發展方向，不是「人搞甚麼、我們搞甚麼」，要優勢互補，發揮協同效應。他又稱，發展香港新質生產力要認清香港優勢，香港優勢根本是「一國兩制」，香港的自由港、法治體系、高度國際化，資金、貨物、人才自由流動，法治優良，有完備的知識產權保護制度。

「治港新政」舉行「香港新質生產力研討會」，陳茂波出席致辭。（馮子健攝）
「治港新政」舉行「香港新質生產力研討會」，陳茂波出席致辭。（馮子健攝）

香港在數據科學、生命科技有優勢

陳茂波又稱香港匯聚國際頂尖人才，香港高等教育科研機構、基礎研究水平突出，香港是唯一城市有5所世界百強大學城市，醫學院都在全球前四十名。

他表示，香港一些範疇十分有競爭力，例如人工智能、數據科學的元素，是由數據、算力、算法構成，香港在數據方面可以將內地數據逐步、有序、安全來港，同時數碼港正在興建數據中心。第二是生命健康科技，香港在醫學上不同研究，匯聚世界醫療科研團隊，正發展藥物審批、管理。

「治港新政」舉行「香港新質生產力研討會」，陳茂波出席致辭。（馮子健攝）
「治港新政」舉行「香港新質生產力研討會」。（馮子健攝）

未來要招商引資　加強人才匯聚

展望未來，陳茂波表示香港要大力推進幾個方向工作，要用好國際金融中心優勢，提供強化全方位資金支持，發展完整的資金鏈。他舉例指，特區成立了香港投資管理有限公司，配合特區政府產業政策，注重招商引資，而港交所亦有不斷的制度改革。

第二是加強企業人才匯聚，他表示最近私營企業匯聚人才有一定成績，包括引入60家重點企業、20萬名輸入人才，都是發展新質生產力的要素。

第三是要深化大灣區兄弟城市的合作，要發揮好比較優勢，令香港可以為灣區高質量發展增加動能。

「治港新政」舉行「香港新質生產力研討會」。（馮子健攝）
「治港新政」舉行「香港新質生產力研討會」。（馮子健攝）

吳秋北：香港在改革開放是積極參與者

行政會議成員、工聯會會長吳秋北致辭稱，中共二十屆三中全會通過《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定》，《決定》三次提及香港優勢，香港在改革開放中是積極參與者從未缺席，要作出更大貢獻，現時新時代下要發展新質生產力。

孟樹森：三中全會對發展新質生產力指明方向

香港中國企業協會資訊科技行業委員會主席孟樹森表示，發展新質生產力中，科技創新是核心推動力，三中全會對發展新質生產力指明了方向。她表示香港正搭乘國家發展快車，發展新質生產力有地利、天時、人和優勢。孟樹森指中資企業要做好數字經濟的基礎，要做好數字經濟的突破者，要增強產業鏈的整合能力。

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