香港要改革｜李家超：正處於經濟轉型期　政府將引領各界創新變革

行政長官李家超今天（29日）表示，香港正經歷經濟轉型期，特區政府將繼續積極求變，引領社會各界創新變革，利用高效市場結合政府政策，採取以產業導向政策，推動創科，並積極發掘新的經濟增長點。



行政長官李家超今天（29日）出席香港中華出入口商會經濟論壇。（政府新聞處）

李家超出席香港中華出入口商會經濟論壇時表示，二十屆三中全會強調，香港要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制。

李家超指，面對地緣政治緊張、環球經濟前景不明朗、外部需求不穩定等情況，香港仍面對很多不確定因素，政府會團結各界，共同為香港在轉型期尋找新的增長點。（資料圖片）

他說，政府會持續改革，籌劃和推行多項新措施，包括推動創科，並積極發掘新的經濟增長點，「在這個經濟轉型期，香港工商業界要和政府一起貫徹二十屆三中全會精神，改革求進，應變創新，發揮香港善拼敢贏的韌力和創造力。」

李家超說香港整體經濟保持增長，商品出口貨值持續錄得按年雙位數升幅，輸往內地、美國及歐盟的出口明顯擴張，保持正面勢頭發展。展望未來，他說面對地緣政治緊張、環球經濟前景不明朗、外部需求不穩定等情況，香港仍面對很多不確定因素，政府會團結各界，共同為香港在轉型期尋找新的增長點，推動業界升級轉型，為經濟注入新動能。