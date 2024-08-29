香港要改革｜姚志勝四點分析中央宣講團赴港：核心要求是改革

全國人大法工委主任沈春耀及商務部部長王文濤日前赴港，為港府官員和各界宣講二十屆三中全會精神，全國政協常委姚志勝今日（29日）在報章撰文談及4點看法，他認為香港貫徹落實全會精神，最重要的是以「改革」為指導思想；經濟體制改革與香港機遇是重點；進一步打通並擴展國內統一大市場與國際市場連接是重要着力點；特區政府需承擔主體責任，狠抓規劃落實。



姚志勝（姚志勝提供圖片）

港澳辦官員隨團關注宣講情况及各界反應

姚志勝在文中表示，夏寶龍7月會見香港財政司司長陳茂波時，明確提出「通過改革實現更好發展」的要求。據他了解，港澳辦不僅邀請中央宣講團赴港，而且還安排港澳辦官員隨團，並密切關注宣講情况及香港社會各界反應等，都表明港澳辦對港貫徹落實三中全會精神的高度重視。

對於中聯辦主任鄭雁雄在宣講會致辭時表示，三中全會《決定》涉及香港的部分分量很重，為香港更好發揮獨特作用提供戰略支點，為香港「由治及興」帶來新的重大機遇等，姚志勝認為都是夏寶龍有關香港貫徹落實三中全會精神談話的進一步延伸。

沈春耀（廖雁雄攝）

重點是以改革為指導思想

姚志勝認為，宣講團談及內容是從《決定》整體來闡述香港應如何理解和貫徹落實全會精神。他認為沈春耀的宣講重點是三中全會精神的核心是改革，給予香港的啟示是：香港貫徹落實全會精神，最重要的是以「改革」為指導思想。他又認為呼應了夏寶龍的講法，即香港「要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展」。

商務部長王文濤（廖雁雄攝）

香港要發揮「兩個循環」獨特優勢 連接國內和國際市場

其次，他表示王文濤宣講的主要內容，是經濟體制改革與香港機遇是重心，特別是表達中央希望香港在「優化區域開放佈局」方面發揮獨特作用，貢獻國家高水平開放。一方面，王文濤講到中央構建全國統一大市場的重大部署，支持香港融入「國內大循環」；另一方面，王文濤強調香港要對接「國際循環」，當好「雙循環」的「超級聯繫人」、「超級增值人」。

姚志勝認為，香港如何充分發揮作為「兩個循環」重要銜接點的獨特優勢，進一步打通和擴展國內統一大市場與國際市場連接通道，是香港落實三中全會精神的重要着力點，也是香港的重大發展機遇。

姚志勝指特區政府要承擔主體責任。

特區政府及管治團隊承擔主體責任

此外，姚志勝表示特區政府及管治團隊承擔着治理香港的主體責任。特區政府在對接國家戰略上應更積極主動、發揮主體作用，充分利用制訂下一個「五年規劃」的契機，為香港未來發展訂定系統的改革措施與方向。他認為亦是夏寶龍曾指出的，要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一個個「金字招牌」。