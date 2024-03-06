社區客廳新址設土瓜灣紅磡深水埗　超級大廳距宋皇臺站約10分路程

為劏房戶提供生活空間、位於深水埗的首個社區客廳去年12月開幕後，據了解，扶貧委員會本月中將審議多三個社區客廳項目，分別位於土瓜灣福桃樓、紅磡陽光廣場及深水埗南昌一號，均是較多劏房聚集的區域，最快今年中啟用。當中福桃樓屬超級大廳，面積約7,000平方呎，將是四個社區客廳中最大。



▼2023年12月18日 首個社區客廳開幕▼



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社區客廳設共享客廳及共用飯廳 有小童遊戲及閱讀角

位於深水埗福華街188號一樓海峯的首個「社區客廳」，去年12月中啟用，由九龍樂善堂營運，場地由信和集團借出，預計為期3年，服務最少500個劏房戶，每日逾200人次，全年服務約8萬人次。實用面積約4,700平方呎，設有供做功課、上興趣班和舉辦集體活動的共享客廳，供煮食、用餐和交流的共用飯廳等，其他設施包括自助洗衣站、淋浴間、小童遊戲及閱讀角等，啟用時已有約80戶劏房家庭登記為會員。

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍2月下旬到港視察時，在25日就到位於深水埗福華街海峰社區客廳探訪基層市民。當日有基層兒童向他表示，希望到北京天安門看雪；當他看到小朋友正在廚房製作草莓鬆餅，讚賞他們是「未來好媳婦」。

▼2月25日 港澳辦主任夏寶龍參觀深水埗社區客廳▼



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夏寶龍參觀後讚社區客廳實實在在針對劏房戶痛點

勞工及福利局局長孫玉菡當日引述夏寶龍表示，認為社區客廳能應對劏房戶生活所需，評價社區客廳是值得推廣，實實在在針對劏房戶痛點的措施，希望當局繼續推廣。孫玉菡當日承諾對方會積極推動，並預告今年內深水埗、九龍城區會再增三間社區客廳。

勞福局局長孫玉菡2月25日引述夏寶龍評價社區客廳計劃，指實實在在針對劏房戶痛點、生活所需的措施，鼓勵當局繼續推廣。（資料圖片／洪芷菁攝）

三個新社區客廳面積介乎2000至7000平方呎

據了解，扶貧委員會將於本月中討論社會福利署三個新社區客廳試行計劃項目，申撥7,300萬元推行，由三間社福機構營運。

．土瓜灣社區客廳位於宋皇臺道福桃樓，面積約7,000平方呎，鄰近港鐵宋皇臺站，路程不需10分鐘。場地由華潤集團借出，將由東華三院負責營運。

．紅磡社區客廳位於紅磡崇安街及庇利街交界陽光廣場，面積約3,000平方呎，場地由信和集團借出，將由聖公會福利協會營運。

．深水埗第二個社區客廳位於南昌一號，面積約2,000平方呎，場地由恒基地產借出，將由聖雅各福群會營運。

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李家超：改善現時劏房戶的生活社區環境

「告別劏房」為本屆政府其中一個主要工作，但面對20萬個劏房，無法一蹴而就。特首李家超在2023年施政報告表示，已開展解決長遠「劏房」問題的調研，同時致力改善現時劏房戶的生活社區環境，而「社區客廳試行計劃」由商界提供場地，關愛基金提供資金，委聘非政府機構負責營辦，為劏房戶提供額外生活空間，並提供資訊及舉辦講座，按需要把服務對象轉介接受合適的社區服務；以及聯繫商界和地區組織提供非現金捐贈（例如食物、食物券）及義工服務（例如功課輔導）等。

▼2023年1月20日 「深水埗社區客廳」計劃▼

