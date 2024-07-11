紅磡社區客廳開幕已有百名會員　陳國基：實現「劏房變睡房」

紅磡社區客廳今日（11日）正式開幕，面積3,200平方呎，預計可服務400個劏房戶，目前已有100名會員，這亦是全港第二間社區客廳。政務司司長陳國基擔任主禮嘉賓致辭表示，社區客廳透過滿足劏房戶日常所需，能實現「劏房變睡房」。



7月11日，紅磡社區客廳開幕典禮。（夏家朗攝）

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社區客廳補足劏房不足

陳國基指，社區客廳是「精準扶貧」策略之一，其作用不僅是給予劏房戶更大的活動空間，更是為劏房戶提供社交的空間。至於孩童可以玩樂之餘，亦有社工輔導功課，整體為母親和小孩的身心發展帶來正面影響。他續指，社區客廳是補足劏房做不到的功能，如在炎熱天氣下，能在社區客廳休息，免受到長時間困在劏房的侷促困擾。劏房戶能在此談天、玩樂、煮食、洗衣服，滿足劏房戶日常所需，實現「劏房變睡房」。

陳國基提到，另有兩間位於土瓜灣和南昌的社區客廳正在試營運。合共四間社區客廳預期可以服務1,750個劏房家庭，每年服務27萬人次。他指出未來簡約公屋陸續落成，希望社區客廳的需求會隨着劏房的減少而下降，但在目前的過渡期中，社區客廳能為劏房戶解決居住於劏房所面對的困難。他亦呼籲商界及民間組織於劏房戶密集的地區提供場地，設立更多社區客廳。

紅磡社區客廳提供學習設施。（夏家朗攝）

為劏房戶提供免費中醫問診

信和集團非執行董事、黃廷方慈善基金董事黃敏華表示，由4月11日撥款到開幕僅經歷三個月。她亦宣布社區客廳與浸會大學中醫藥學院合作，為社區客廳會員提供免費中醫問診服務，預計將有5,000人受惠。

紅磡社區客廳設有煮食空間，可供8個家庭同時使用。亦有學習室、用膳區等設施，並提供淋浴間及洗衣服務等。該社區客廳將每天開放，即日起推行3年至2027年6月30日。紅磡社區客廳由香港聖公會福利協會營運，信和集團及黃廷方慈善基金為提供場地，關愛基金提供項目資助。