夏寶龍訪港｜參觀深水埗社區客廳　孫玉菡：夏寶龍讚針對劏房痛點

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍繼續在港的考察行程，他今早（25日）到深水埗社區客廳了解運作情況，勞工及福利局局長孫玉菡在場迎接。孫玉菡其後見記者指，夏寶龍參觀社區客廳不同空間，認為能應對劏房戶生活所需，評價社區客廳是值得推廣，實實在在針對劏房戶痛點的措施，希望當局繼續推廣。孫玉菡稱，已承諾對方會積極推動，並提到今年內深水埗、九龍城區會再增三間社區客廳。



勞福局局長孫玉菡指，夏寶龍到訪樂善堂營運的社區客廳，在客廳曾與數名小學生對話，問及中國地理、英文，他形容「小朋友答得很好好。」又遇到幾位常到訪社區客廳的用戶，包括一名育有數及子女的女士，得悉新春期間他們利用社區客廳與親友拜年，「見到小朋友可以做功課，又可以煮飯，係生活所需。」

2月25日，港澳辦主任夏寶龍到訪樂善堂營運的社區客廳。（洪芷菁攝）

孫引述夏寶龍 社區客廳值得推廣

孫玉菡指夏寶龍參觀社區客廳的飯廳、自動飯盒機、以及共用廚房、洗衣、乾衣、沐浴等空間，評價社區客廳是值得推廣，實實在在針對劏房戶痛點、生活所需的措施，希望當局繼續推廣。

勞福局局長孫玉菡指，夏寶龍評價社區客廳是值得推廣，實實在在針對劏房戶痛點、生活所需的措施，鼓勵當局繼續推廣。（洪芷菁攝）

孫玉菡指，除這間社區客廳，未來在深水埗、九龍城區，會再新增三間社區客廳，料今次落實，又指收到不同查詢，有很多機構有興趣營運社區客廳。他稱夏寶龍鼓勵當局落力推廣，他也已向對方承諾會積極推動。