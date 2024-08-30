立場新聞案｜國安處重申：被告圖引起憎恨港府 干犯罪行性質嚴重
撰文：蕭通
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《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被指透過媒體串謀發布或複製煽動刊物，周四（29日）遭區域法院裁定罪名成立。警務處國家安全處晚上重申，被告所干犯的罪行性質嚴重。
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警務處國安處稱，知悉一間前傳媒機構的母公司，以及兩名本地男子獲裁定罪名成立。處方指出，54歲的鍾沛權和36歲的林紹桐，在2020年7月至2021年12月間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布或複製煽動刊物。
國安處指出，兩被告意圖引起憎恨或藐視中央或特區政府，又或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。
另外，警務處國家安全處總警司李桂華同日曾指，會視乎撰文的作者有無煽動意圖，若發現有，會與律政處商討是否適合檢控。
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