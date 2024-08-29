立場新聞案｜湯家驊：煽動罪準則有變　刑事責任來說空間正收緊

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被控串謀發發布或複製煽動刊物，全部3被告今午(29日)被裁定罪成。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，對裁決結果並不驚訝，又指現在國際上煽動罪準則相比以往有所改變，例如法國，較煽動程度低的、容許他人作不法行為亦屬違法，認為從刑事責任角度來說，空間正在收緊：「不只是香港」。



【立場新聞案・專頁】

被告鍾沛權中午已到達法院，並與律師商討。

已停運的《立場新聞》，前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司被控「串謀發布或複製煽動刊物」罪名成立。法官郭偉健在裁決理由指，考慮到《立場新聞》的《創刊辭》、三篇社論及實體刊物《立誌》等證據，裁定《立場》的政治理念是本土主義，其媒體路線為支持及促進香港本土自主，在反修例期間更成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具，因而裁定三名被告均罪成。郭官准鍾及林以原有保擔保，案件押後至9月26日判刑。

湯家驊指國際上煽動罪準則相較以往有所改變，刑事責任角度來說空間正收緊（何夏怡攝）

行會成員、資深大律師湯家驊對裁決表示並不驚訝，但他表示未詳細了解案件所涉及的證據，但據其瞭解，被指具有煽動性的多篇文章多屬來稿。湯家驊指，法律上，編輯及出版人對出版的文章負責任，但要釐清的是，監管二者所出版文章的法律依據是什麼。

▼控方指煽動的17篇文章▼



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法國法例更嚴格

湯家華認為，案件會給予外國批評香港的切入點。但他指出，現在國際上煽動罪準則相比以往有所改變，例如法國，煽動程度低的、容許他人作不法行為亦屬違法，正如Telegram行政總裁便被法國當局以「允許他人進行不法行為」拘捕，證明法例較本港更嚴格。他認為，從刑事責任角度來說，空間正在收緊：「不只是香港」。

2021年12月29日，警員從《立場新聞》辦公室檢走物品，其中包括電腦。（資料圖片/羅國輝攝）

《立場新聞》被控發布煽動刊物案，是回歸以來，首宗傳媒被控煽動罪的案件。警方國安處2021年12月29日，以涉嫌串謀發布煽動刊物罪，搜查《立場新聞》，拘捕包括前總編輯鍾沛權及時任署理總編輯林紹桐等。

同日《立場》宣布即時停運，所有員工即時遣散，之後移除網站及社交媒體全部內容。控方在審訊期間引用《立場》17篇文章，指部分文章缺乏事實基礎，旨在鼓吹港獨，倡議外國制裁。控方指，刊登文章的機構需要負責任，又指部分文章在《香港國安法》生效後下架，反映被告知道文章，有觸犯國安法的風險。

屠龍小隊案6被告脫罪 湯家驊：陪審團裁決難排除個人感情

另外，「屠龍小隊」及另一激進派小隊涉嫌串謀殺警案，今天（29日）下午在高院裁決，陪審團裁定僅賴振邦被控的交替控罪「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」罪成，其餘6人脫罪。湯家驊指，相信陪審團是基於事實作出裁決，但據其觀察陪審團裁決較難排除個人感情，故他選擇「相信法官多過相信陪審團」。

不能以個人喜好決定應否有陪審團

他又指，「屠龍小隊」案並非國家安全案件，且出現在《維護國家安全條例》前，故並不適用，相信如不幸再有類似案件，以維護國安條例檢控的機會較高。至於相關案件是否應全部棄用陪審團，改以指定法官審理，湯家驊指，法律上香港需回應國際人權公約要求，認為不能因「喜歡或不喜歡」來決定是否應有陪審團。